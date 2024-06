Giulia De Lellis e Tony Effe stanno insieme? Lo scoop sulla notte

Potrebbe essere nata la nuova coppia dell’estate 2024: ci riferiamo a Giulia De Lellis, 28 anni, e Tony Effe, 34 anni. Il settimanale Chi ha lanciato questa clamorosa indiscrezione dopo che i due sono stati avvistati e paparazzati per le vie di Napoli. Entrambi probabilmente in città per uno dei concerti di Geolier, 24 anni, tenuti allo stadio Maradona. Sembra, però, che l’influencer ed il rapper abbiano proseguito la serata insieme, ben oltre il concerto del secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo. Addirittura si vocifera che abbiano passato la notte insieme, dagli spalti del Maradona fino al centro storico fino all’alba. I due sul settimanale sono stati fotografati seduti attorno al tavolo anche se non sembra che fossero soli ma in compagnia di altre persone. Poterbbe trattarsi semplicemente di amicizia anche se non è escluso come sia un vero e proprio flirt tra i due. D’altronde al momento sono single entrambi e, quindi, non vi sarebbe alcun tipo di scandalo, anzi. Sono state smentite le voci di un Tony Effe nuovo compagno di Chiara Ferragni, 37 anni: pare, infatti, che l’influencer stia frequentando un medico dell’Humanitas di Milano, Andrea Bisciotti, 31 anni. E nessuna relazione anche per la De Lellis, che invece avrebbe chiuso con Giano Del Bufalo, 36 anni.

Giulia De Lellis, la confessione sugli ex

Giulia De Lellis, peraltro, ha confrmato come sia attualmente single ai microfoni di Fanpage. Ha sostenuto, peraltro, come lo sia da sei mesi, quando si è chiusa la sua ultima storia. Da allora, invece, ha tenuto a sottolineare come vi siano stati “solo frequentazioni”. Chiaro il riferimento a Carlo Gussalli Beretta, 27 anni, attualmente fidanzato di Melissa Satta, 38 anni. E chissà che la nuova frequentazione della De Lellis sia proprio il rapper, peraltro citato nel corso dell’intervista quando ha sostenuto come ascolti anche la musica. Forse un indizio malcelato o, più semplicemente, l’ammissione che dalla simpatia per i gusti musicali stia passando a ben altro. La De Lellis, proprio sulla vita privata, ha poi ammesso come abbia scatoline in cui sono contenute le cose simboliche e più importanti delle sue relazioni: “Al momento custodisco con cura due scatole” ha poi ammesso. E sembra chiaro il riferimento alla storia con Beretta, durata ben quattro anni con i due che addirittura discutevano di matrimonio, e quella con Andrea Damante, 34 anni, conosciuto nella trasmissione “Uomini e Donne” e con cui ha intessuto una relazione lunga fino a quando non ha scoperto del tradimento subìto trasformato poi in un libro autobiografico, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, diventato quasi un bestseller.