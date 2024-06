Alessandro Preziosi la fidanzata Delfina Fendi è l’ex del suo nemico

È senza dubbio uno dei belli della tv italiana, Alessandro Preziosi. L’attore napoletano classe 1973, oggi 51enne, è divenuto famoso e molto amato grazie a serie come Vivere ed Elisa di Rivombrosa, all’inizio degli anni Duemila, e ha poi avuto una lunga e fortunata carriera televisiva e cinematografica, oltre che treatrale. Ma ovviamente ha sempre fatto anche discutere nel mondo del gossip per via della sua vita privata. Nel corso degli anni ha avuto diverse relazioni molto chiacchierate, e oggi ha una nuova compagna.

L’attuale fidanzata di Alessandro Preziosi è Delfina Delettrez Fendi, 37enne romana che non fa propriamente parte del mondo della recitazione (anche se lo ha frequentato spesso per ragioni “di cuore”). Lavora infatti nel settore della moda e del lusso, essendo una designer di gioielli: è l’erede della nota famiglia Fendi, da circa un secolo impegnata nell’industria del lusso, tra abbigliamento e accessori, ed è inoltre la figlia del gioielliere Bernard Delettrez.

Delfina Delettrez Fendi è una designer di fama mondiale e molto stimata nel suo ambito, dirige un proprio brand (Delfina Delettrez), con un logo opera addirittura dello stilista Karl Lagerfeld. Nel 2009, due sue creazioni sono state addirittura acquisite dal Musée des Arts Decoratifs di Parigi e incluso nella collezione permanente dell’istituto. Nel corso degli anni ha anche collaborato con brand come Kenzo, The Webster, Dover Street Market, Diamond Foundry e ovviamente Fendi. Nel 2016, Forbes l’ha inserita tra i 30 imprenditori e imprenditrici Under-30 più influenti al mondo.

Il prestigio e il successo lavorativo hanno portato Delfina Delettrez Fendi a frequentare spesso il mondo dello spettacolo romano. Anche prima di iniziare la sua relazione con Alessandro Preziosi, rivalta circa un anno fa, la designer romana era stata con un noto attore italiano: si tratta di Claudio Santamaria (Romanzo Criminale, Lo chiamavano Jeeg Robot), da cui ha avuto la sua prima figlia Emma. I due sono stati insieme fino al 2011, quando Santamaria ha poi iniziato a frequentare la collega Vittoria Puccini, cioè l’ex storica di Alessandro Preziosi!

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini la storia d’amore

Quella tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini è stata una delle storie d’amore più chiacchierate e appassionanti della tv italiana negli anni Duemila. I due si conobbero sul set della serie Elisa di Rivombrosa, di cui erano i protagonisti. Preziosi aveva già un figlio, Andrea Eduardo, nato nel 1995 da una relazione con Rossella Zito, ma da Vittoria Puccini ha poi avuto la sua seconda figlia, Elena, nata nel 2006. La coppia è stata insieme fino al 2010, quando poi l’attrice toscana ha iniziato a frequentare proprio Claudio Santamaria.