Nicolò Barella moglie e figli: chi è Federica Schievenin

Gossip – Il 2024 è un anno indimenticabile per Nicolò Barella, calciatore dell’Italia e dell’Inter. Oltre ad aver vinto lo scudetto, il ventesimo dei nerazzurri quello della seconda stella, il 6 giugno è nato Romeo che ha completato quella che può essere definita una famiglia bellissima, quasi come quelle del “Mulino Bianco”. Già, ma chi è la moglie di Barella? Federica Schievenin, 34 anni, è nata il 19 marzo 1990 ed originaria di Cagliari la città dove il centrocampista ha mosso i primi passi da calciatore. Ex modella ed oggi mamma a tempo pieno, una laurea in Scienze Motorie ottenuta recentemente, è una grande appassionata di sport e principalmente moto da cross. Molto attiva sui social, sono ben 127mila i follower che la seguono costantemente su Instagram. E nella bio si può leggere come sia Mamma di Becky, Vinia, Tilde e Romi mentre la foto profilo scelta è un primo piano con la corona d’alloro in testa, tipica dei laureati. E sono davvero tantissime le immagini che posta: in primis quelle della sua bellissima famiglia, tra gravidanze e momenti di vita quotidiana sia con il marito che insieme ai figli. E, ovviamente, non mancano quelle legate all’Inter, ultime quelle dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto e la foto del piccolo Romeo con la divisa nerazzurra e numero 23 d’ordinanza. Nicolò e Federica si sono sposati nel 2018, l’anno successivo alla nascita della loro primogenita, Rebecca (2017) e due anni dopo essersi conosciuti. Lavinia nel 2019 e Matilde nel 2021 hanno allargato la famiglia che poche settimane fa ha visto l’arrivo del primo maschietto. Teatro del matrimonio una ex residenza dei Savoia, Villa d’Orri. Nicolò Barella e la moglie hanno quindi 4 figli, 3 femminucce e un maschietto.

Nicolò Barella e Federica Schievenin dramma

Quattro figli per la coppia, dicevamo, e tanta gioia per una famiglia all’apparenza felice. E sui social sono tantissime le dimostrazioni di affetto che la donna si scambia con il marito e dedica ai quattro figli. La gravidanza che ha portato alla nascita del piccolo Romeo non è stata delle più semplici, anzi: l’ha rivelato la moglie di Nicolò Barella lo scorso dicembre, rivelando a tutti di essere incinta. Originariamente erano due i bambini che portava nel grembo ma “il più piccolo ci ha lasciato durante questo viaggio” ha scritto nel messaggio apparso sui social. Una seconda dolorosa ferita per la coppia che, come rivelato dalla Schievenin, avevano già subìto ed affrontato il dolore della perdita di un bambino.