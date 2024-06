Gianluca Mancini è parente di Roberto Mancini?

Gossip – Nato il 17 aprile 1996 a Pontedera, in provincia di Pisa, Gianluca Mancini è uno dei difensori e dell’Italia e gioca nella Roma. Nato sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ha una moglie, Elisa sposata il 23 dicembre 2019 a Firenze. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Ginevra, Lavinia e Bianca. Il cognome Mancini è ovviamente molto famoso se si parla di calcio considerando Roberto Mancini, ex calciatore di Sampdoria e Lazio, ex ct dell’Italia e ora allenatore dell’Arabia Saudita. I due hanno anche lavorato insieme quando Gianluca Mancini venne selezionato da Roberto per l’Italia. Fin dai suoi esordi in tanti hanno pensato che tra i due ci fosse un legame di parentela. La carriera di Gianluca Mancini è iniziata nelle giovanili della Fiorentina: dal 2006 al 2015, anni in cui debutta anche in prima squadra grazie all’allora tecnico Vincenzo Montella, 50 anni, oggi CT della Turchia. Un’ascesa costante che dopo pochi anni l’ha portato ad essere perno della difesa della Roma dove è anche vicecapitano e convocato più volte per l’Italia. Lo stesso calciatore è entrato nella lista degli Europei 2024 e ovviamente anche in questo caso il ricordo a Roberto e all’eventuale legame di parentela è saltato fuori. Roberto Mancini, 59 anni, attuale CT dell’Arabia Saudita, non è parente di Gianluca Mancini.

Gianluca Mancini e Roberto Mancini: l’aneddoto sul legame

I due, però, sono solo omonimi e non c’è nessun legame tra i due. Gianluca Mancini tempo fa raccontò un aneddoto relativo proprio all’ex CT azzurro ed al cognome. “Mi prendevano in giro a Firenze – lì dove ha iniziato nelle giovanili – perché dicevano che ero il figlio di Mancini” e lo stesso allenatore, che lo chiamò in azzurro per la prima volta, gli fece subito una battuta: “Devi portare alto il nome, ti chiami come me”. Di rimando il difensore gli svelò come in molti pensavano vi fosse una parentela padre-figlio. Due dei tre veri figli di Roberto Mancini hanno invece tentato la carriera da calciatore senza però raggiungere il successo del padre e dell’omonimo Gianluca. Filippo Mancini, 34 anni, gioca in serie minori dopo aver tentato fortuna nei settori giovanili di Inter e nel Manchester City. Andrea Mancini, 32 anni, ha smesso molto presto di giocare a calcio chiudendo la carriera negli Stati Uniti con la maglia dei Cosmos di New York.