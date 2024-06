Simona Ventura pre matrimonio con Giovanni Terzi: 1000 invitati e Stefano Bettarini? La verità

Bellissima in un tailleur di pizzo bianco Simona Ventura a 59 anni ha celebrato il suo pre wedding al Gadagames 57 di Milano. Il matrimonio con Giovanni Terzi arriva vent’anni dopo il divorzio da Stefano Bettarini, con cui la conduttrice ha avuto due figli Nicolò e Giacomo (la figlia Caterina è stata adottata quando era single). La data della nozze dei “Venterzi” è fissata per il 6 luglio al Grand Hotel di Rimini e sembra sia suddiviso in tre parti: due feste pre matrimonio e la celebrazione vera e propria. Insomma una tre giorni tra amici e parenti per festeggiare un giorno tanto sentito e tanto atteso dalla coppia che ha partecipato insieme a Ballando con le Stelle. Per inibrieare i mille invitati del pre wedding di Simona Ventura e Giovanni Terzi a Milano non è mancato il Ferrari. La torta è stata realizzata dal maestro di pasticceria Iginio Massari, noto anche per Masterchef. Il wedding planner di Super Simo non poteva che essere quello dei vip ovvero Enzo Miccio. Al di là delle polemiche riguardo il famoso Iban sulle partecipazioni di nozze con Giovanni Terzi si preannuncia davvero una celebrazione stellare. Ovviamente, inutile negarlo, gli appassionati di gossip hanno oltre all’bitato della sposa un altra curiosità: Stefano Bettarini è stato invitato al matrimonio di Simona Ventura con il giornalista? Il pre wedding promette male al riguardo. Facendo un giro sul web e spulciando di video postati su Instagram dalla conduttrice di Citofonare Rai 2 dell’ex marito non c’è traccia e per avere conferma basta fare una ricerca incrociata sui social dell’ex calciatore. Stefano Bettarini era assente alla festa pre matrimonio di Simona Ventura a confermarlo il suo profilo Instagram. Insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, l’imprenditore è in vacanza all’Isola D’Elba e nelle ore in cui si è svolto a Milano l’evento era reduce da un giro in barca. In passato il clima tra i genitori di Niccolò e Giacomo era disteso. In particolare quando era al timone di Temptation Island Vip, la conduttrice consolò una disperata Nicoletta Larini che aveva convocato il falò di confronto anticipato temendo che il compagno volesse lasciarla. All’epoca apparve un bel gesto che fece intuire che le vecchie ferite, in un modo o nell’altro, erano state sanate. Non è noto se Stefano Bettarini ha declinato l’invito dell’ex moglie o se tra i mille ospiti al party non è stato proprio contemplato. L’importante è non pensare sempre a male, può essere che i due ex coniugi, seppur in buoni rapporti, abbiano preferito evitare per diverse ragioni.

Simona Ventura Giovanni Terzi: gli invitati Vip al pre wedding

Anche Giovanni Terzi ha alle spalle due matrimoni finiti e dalle sue consorti ha avuto due figli: Paolo e Giulio. A differenza della quasi moglie, la vita privata è stata meno esposta e forse per questo si ha meno curiosità del sul passato sentimentale. Gli altri inviati al pre wedding di Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati davvero numerosi e Vip. Giulia Salemi con il fidanzato Pierpaolo Petrelli, Valeria Marini, Alba Parietti con il compagno, tanti parenti vicini e lontani della coppia. Oltre a Stefano Bettarini assente anche Paola Perego e ovviamente suo marito Lucio Presta, che è l’agente di Simona Ventura. La conduttrice ha postato su Instagram una foto dove era in compagnia di altri amici la sera della festa per matrimonio della collega con Giovanni Terzi. Non fate le vipere però, Lucio Presta è stato operato qualche giorno fa a causa di un incidente, è stato schiacciato non trattore nella campagna Sabina.