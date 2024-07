Jerry Calà morto una fake ma l’infarto c’è

Gossip – Jerry Calà è morto… di nuovo! È tornata a circolare online una vecchia fake news su uno degli attori simbolo della commedia all’italiana degli anni Ottanta e Novanta. In realtà, Jerry Calà sta benissimo, per quanto ne sappiamo, e pochi giorni fa (venerdì 28 giugno) ha compiuto 73 anni. Quella sera l’attore nato a Catania ma cresciuto a Verona ha festeggiato il suo compleanno con molti amici e parenti in Puglia, dando anche un bacio all’amica (ed ex moglie) Mara Venier, presente al party.

Insomma, non potrebbe stare meglio l’interprete di Sapore di mare, Vacanza di Natale, Bomber e Chicken Park. Eppure pochi giorni fa qualcuno ha deciso di fare un brutto scherzo ai suoi fan, mettendo online la notizia secondo cui sarebbe stato ricoverato per un infarto e passato improvvisamente a miglior vita. Un fondo di verità c’è, a ben vedere: nel marzo 2023, mentre era a Napoli a girare il suo ultimo film (Chi ha rapito Jerry Calà?), l’attore aveva effettivamente avuto un infarto, ma si era rapidamente ripreso. “Sono stato fortunato. – ha raccontato, mesi dopo, al Messaggero – Mi hanno soccorso benissimo con uno stent e ora sto giocando il secondo tempo della mia vita”.

L’occasione del compleanno di Jerry Calà ha evidentemente stuzzicato alcuni siti acchiappaclic, sfruttando la possibilità di fare visualizzazioni, consapevoli che la lieta ricorrenza avrebbe portato un po’ di gente a cercare online notizie sull’attore. Ma, come abbiamo detto, Jerry Calà non è morto e sta anzi benissimo. Tuttavia non si tratta della prima volta che circola una fake news sul suo improvviso decesso. Era accaduto già oltre 10 anni fa, nel gennaio 2014, quando qualcuno aveva fatto circolare su Facebook e Twitter la notizia della morte di Jerry Calà, che era diventata rapidamente virale. A smentirla, in quell’occasione, ci aveva pensato lui stesso, all’epoca solo 62nne. Pubblicando una propria foto sulla sua pagina Facebook ufficiale, Jerry Calà aveva scritto: “Qualche buontempone ha messo su FB la notizia che io starei riposando in pace. Volevo dirvi che io stanotte ho riposato benissimo, ma che mi sono svegliato più vivo che mai! Tiè…”

Per adesso, il momento in cui l’attore siciliano-veronese è stato più vicino alla morte è stato in realtà nel 1994, quando ebbe un grave incidente d’auto. A febbraio di quell’anno, mentre stava lavorando al montaggio di Chicken Park, vinì con la sua automobile nell’Adige, nei pressi di Verona, subendo una rottura dell’arteria femorale e venendo ricoverato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Jerry Calà trascorse sei mesi su una sedia a rotelle, ma si salvò, tornando a camminare nel corso del 1995.