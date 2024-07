Zac Efron chirurgia prima e dopo: rifatto o incidente?

Gossip – Cosa è successo al volto del seducente Zac Efron? Mentre l’attore oggi nel cast di A Family Affair su Netflix spopola in tutto il Globo è questa la domanda che assilla le fan riguardo ad una possibile operazione di chirurgia estetica del loro beniamino. Già quanto era in Australia dal 2020 al 2021, l’ex stellina Disney si è preso una pausa dall’allenamento e già questo era sospetto per uno con il suo fisico. In quel periodo, ha anche registrato un video per lo speciale “Earth Day Musical” di Bill Nye per Facebook Watch, in cui i fan hanno notato che il mento dell’attore sembrava diverso. All’epoca Zac Efron commentò le voci su un suo possibile essersi rifatto dicendo di essere semplicemente cresciuto e così anche il suo volto si era modificato. L’attore ha anche svelato che non si era nemmeno accorto dei commenti sulla sua faccia finché sua madre non ha chiamato per chiedergli se si fosse sottoposto a un intervento di chirurgia plastica. Troy di High School Musical è abituato alle critiche e, come conseguenza del suo lavoro, ha talmente la pelle dura da non lasciarsi scalfire dalle polemiche. Il 13 giugno 2024 Zac Efron ha sfilato sul tappeto rosso alla premiere della sua nuova commedia romantica Netflix, A Family Affair e apriti cielo è corsa a scoprire il vecchio ritocchino. Su X, l’ex Twitter, in molti hanno ipotizzato che si sia tolto i filler a zigomi e mento dopo aver girato il film con Nicole Kidman. Per quanto riguarda il suo fisico, l’artista ha rivelato di aver iniziato a soffrire di insonnia e depressione dopo la sua trasformazione fisica per Baywatch del 2017. La causa per i medici che lo hanno avuto in cura sarebbe stato l’uso spasmodico di diuretici per avere un aspetto perfetto, un effetto boomerang. Zac Efron ha spiegato che solo nel 2022 ha iniziato a sentirsi di nuovo se stesso. Il look per Baywatch , non solo è fake ma anche non realizzabile nella realtà. Quei muscoli erano il risultato di disidratazione. Per ottenerlo è stato necessario il Lasix, un potente diuretico. Insomma a suo dire Zac Efron non si è mai rifatto per scelta, piuttosto è stato vittima di un incidente.

Zac Efron cosa è successo al volto: il brutto incidente

Era nella sua casa di Los Angeles, quando l’attore di A Family affair è scivolato ed è andato a finire con la faccia su una protuberanza di marmo della fontana del bagno, una brutta caduta. Zac Efron così si è rotto mascella e mento, fortunatamente, non in misura tale da dover intervenire con un’operazione chirurgica. Il bagnino di Baywatch Reboot è stato costretto a fare, però, fisioterapia ed una particolare ginnastica facciale. Ha rivelato lo stesso Zac Efron cosa gli è successo al volto dopo che in molti fan su Instagram si erano accorti del suo strano prima e dopo riguardo ad un cambiamento improvviso della faccia.