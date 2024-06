A family affair recensione film Netflix: voti della critica

Grande ritorno per Nicole Kidman, protagonista del nuovo film approdato in questi giorni su Netflix A family affair. L’attrice australiana, premio Oscar nel 2003 per The Hours, è apparsa di recente in film come The Northman (2022) e Aquaman e il regno perduto (2023), oltre che nella miniserie di Amazon Prime Video Expats (2024). Adesso, eccola in un nuovo progetto disponibile su Netflix, per la regia di Richard LaGravenese (già sceneggiatore di La leggenda del re pescatore, I ponti di Madison County e Come l’acqua per gli elefanti) e su un copione scritto da Carrie Solomon. A Family affair è uscito sulla piattaforma di streaming venerdì 28 giugno e vede Nicole Kidman nei panni di Brooke Harwood, la madre vedova di Zara (Joey King, già vista nella serie Fargo e in We Were the Lucky Ones) che finisce per iniziare una relazione con l’odioso capo della figlia, la star di Hollywood Chris Cole (Zac Efron). A family affair è dunque una commedia romantica che gioca sui rapporti famigliari e sulla differenza d’età, e che può probabilmente attirare l’interesse del pubblico di Netflix. Il film dura poco meno di due ore ed è disponibile da pochissimo sulla piattaforma, ma finora non ha riscontrato parere molto positivi da parte della critica. La recensione di A Family Affair Rotten Tomatoes è fermo a un deludente 47% di giudizi positivi degli esperti, mentre il giudizio del pubblico al momento è addirittura più basso (39%), tradotto in voti è un 5. Su Metacritic il giudizio medio è di 45 punti su 100, sotto alla sufficienza, e sul sito IMDB.com va poco meglio: il voto medio è di 5,6 stelline su 10. David Opie su Empire lo ha accusato di fare leva sempre sui soliti cliché del genere, senza inventarsi nulla di interessante e originale, e lo stesso parere è stato espresso anche da altri critici, come Tomris Laffley su Variety e Peter Bradshaw sul Guardian. Le critiche più negative sul film Netflix hanno contestato in particolare l’intesa sul set tra le due star principali, ovvero Zac Efron e Nicole Kidman, che non sono nemmeno molto aiutate dalla regia rigida e poco ispirata di Richard LaGravenese.

A Family Affair vale la pena vederlo?

Non tutti però la pensano così, e le recensioni meno drastiche, anche se minoritarie, non mancano sulla pellicola Nety. In particolare quella, abbastanza importante, dell’Hollywood Reporter, a firma di Angue Han, che dà a A Family Affair affair un bel 7 su 10. Secondo la giornalista cinematografica, Nicole Kidman e Zac Efron funzionano piuttosto bene insieme. In generale, tutti i critici hanno riconosciuto che le premesse iniziali della storia sono intriganti, anche se poi la maggior parte di essi ritiene che la trama sceneggiata di Carrie Solomon si sviluppi male, incapace di mantenere un buon equilibrio tra le parti comiche e quelle drammatiche. Dunque il film Netflix non sarà di certo come Bridgerton 3 ma è quella classica commedia leggera da poter vedere senza impegno.