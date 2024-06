Bridgerton 3 come finisce: la delusione

I nuovi quattro episodi usciti su Netflix svelano l’atteso finale di Bridgerton 3. La serie creata da Chris Van Dusen, prodotto da Shonda Rhimes e tratto dai romanzi di Julia Quinn vede grandi novità e colpi di scena per i protagonisti principali. Nell’ultima puntata Cressida Cowper (Jessica Madsen), si vede costretta dalla famiglia a sposare un uomo molto più anziano di lei e verso cui non ha alcun interesse. La giovane donna decide di rivelare di essere la misteriosa scrittrice Lady Whistledown, sulla cui identità la Regina Carlotta (Golda Rosheuvel) ha messo un premio di 5.000 sterline, da consegnare a chi saprà rivelare. Con questa somma, Cressida punta a diventare indipendente ed evitare così l’infausto matrimonio. Ovviamente, come sanno i fan della serie, la vera Lady Whistledown di Bridgerton è Penelope Featherington (Nicola Coughlan), la quale però, anche su consiglio di Eloise (Claudia Jessie), sceglie di non rivelarsi. Il suo piano, ora, è di dedicarsi alla sua relazione con Colin Bridgerton (Luke Newton), abbandonando la propria doppia identità, ma non prima di avere firmato un ultimo scoop. Solo che questa volta, ad attenderla fuori dalla stamperia, troverà proprio Colin. Il destino della coppia sembra deciso: si sposeranno, e Penelope smetterà di essere Lady Whistledown, anche se questo epilogo della sua avventura da scrittrice non la convince del tutto. La protagonista della serie dovrà dunque prendere una decisione importante e non certo semplice sul suo futuro. Intrighi e amori continuano a essere al centro di Bridgerton anche nel finale della terza stagione. Benedict Bridgerton (Luke Thompson) scopre, con non poca sorpresa, che la sua nuova amante non ha interesse per fare un menage a trois, mentre Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) sembra essersi decisa a convolare a nozze con il suo misterioso corteggiatore, ma dovrà prima riuscire ad avere il vademecum della Regina. Intanto Lady Danbury (Adjoa Andoh) vuole impedire a suo fratello Marcus Anderson (Daniel Francis) di corteggiare Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Bridgerton 3 la scena dello specchio: il retroscena degli attori

Bridgerton 3 come finisce per Penelope e Colin

Dopo tutte queste chiacchiere inutili finalmente l’ultimo episodio di Bridgerton 3 svela se Colin e Penelope si sposano e restano insieme. Francesca si sposa con John Stirling, nozze lampo e trasferimento in Scozia con un terzo incomodo. Eloise va con loro con la speranza di poter aderire al partito femminista. Cressidra ricatta Penelope chiedendo soldi per tenere nascosta la sua identità di Lady Whistledown ma lei la sistema a dovere. Benedict accetta la sua omosessualità mentre la signora Bridgerton dopo anni di castità si fidanza con il fratello di Lady Denbury. Nel finale di Bridgerton 3 Penelope e Colin si sposano e hanno un figlio maschio. Durante una festa in presenza della regina Penny svela di essere Lady Whistledown, convincendo Queen Charlotte che può continuare a scrivere. Con un salto temporale si intuisce anche che ci sarà uno spin off su Lady Bridgerton. Un po’ una delusione perché sono anni che si attende la storia di Eloise.