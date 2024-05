Bridgerton 3 la scena dello specchio: il retroscena degli attori

Si attendeva la scena dello specchio in Bridgerton 3 ma gli attori Nicola Coughlan e Luke Newton che interpretano Penelope e Colin deludono le aspettative

Se avete prestato attenzione a tutto ciò che è girato attorno al conto alla rovescia per l’uscita di Bridgerton 3, potreste essere molto in ansia dall’attesa di qualcosa che i fan del libro chiamano “scena dello specchio“. Netflix mesi fa ha pubblicato un teaser della nuova stagione che mostra 15 secondi di Nicola Coughlan nei panni di Penelope Featherington e Luke Newton in quelli di Colin Bridgerton. Non è la prima volta che vediamo Penelope e Colin in “Bridgerton” – entrambi sono presenti dalla prima stagione – ma questa stagione è incentrata sulla loro storia d’amore, corrispondente al quarto libro della serie “Bridgerton” di Julia Quinn. Il teaser dura solo mezzo minuto, mostra Penelope che si guarda allo specchio, Colin che emerge alle sue spalle prima che i due si guardino con grande trasporto. La stessa attrice che interpreta Penelope ha dichiarato che “specchio” è una parola che userebbe per descrivere la terza stagione di Bridgerton. Un’immagine della nuova stagione mostrava Penelope che si guardava in uno specchio a mano e poi c’è il mistero social con Netflix che prima ha pubblicato e poi cancellato un’immagine su X che mostrava Penelope e Colin che si guardavano allo specchio con la didascalia: “Guardiamoci allo specchio”. E ancora un’altra immagine teaser, rilasciata lo stesso giorno del trailer della terza stagione, mostra molto chiaramente Penelope che guarda il suo riflesso con Colin sullo sfondo.

A questo punto è necessario analizzare i libri per capire di cosa si tratta e quindi è necessario, per chi non vuole rovinarsi la visione della terza stagione, chiarire che qui si tratta di veri e propri SPOILER. Il quarto libro di Bridgerton è “Romancing Mister Bridgerton” e Penelope e Colin finalmente si fidanzano. Poco dopo l’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, la coppia consuma per la prima volta ma ciò che fa saltare dalla sedia i fan è che il visconte chiede alla donna di farlo davanti allo specchio. In realtà poi non succede con i protagonisti che desistono nonostante il desiderio. In Bridgerton 3 invece si premerà di più sull’acceleratore e la famosa scena dello specchio tra Penelope e Colin ci sarà. L’attore Luke Newton ha confermato che si darà spazio a questo episodio del racconto con il personaggio di Penelope che soffrirà per l’immagine che vedrà. La donna si sente brutta perché grassa, un dettaglio che invece nel libro viene considerato con ampio spazio al lato psicologico delle conseguenze della grassofobia e del bodyshaming nei confronti di Penelope.

Bridgerton 3 e la censura dei genitori di Penelope

Nicola Coughlan, attrice che nella serie Netflix Bridgerton interpreta Penelope, è di origine irlandese cattolica. In una recente intervista ha rivelato che per paura del giudizio dei suoi severi genitori ha preteso nel contatto per Bridgerton 3 una censura delle scene più spinte. Questo non significa che non saranno girate o addirittura tagliate rispetto al libro di Julia Quinn Romancing Mister. I momenti più intimi tra Penelope e Colin sono stati realizzati con particolari accortezze nei confronti dell’attrice e in maniera meno esplicita.