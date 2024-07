Maika Temptation Island 2024 l’ex è il tentatore Fouad?

Il pubblico di Canale 5 le ha già messo gli occhi addosso, e Maika Randazzo si candida a essere una delle protagoniste più seguite di questa dodicesima edizione di Temptation Island. Si è presentata nel programma di Mediaset come una delle tentatrici di questa stagione, avvicinandosi subito a Lino Giuliano, il discusso fidanzato di Alessia Pascarella. Maika ha 30 anni ed è originaria di Roma, nel suo video di presentazione si è descritta come determinata, costante e sincera, e ha detto di essere appassionata di palestra e attività fisica. Sul fronte lavorativo, ha detto solamente che lavora nell’attività di famiglia, e da quello che emerge dal suo profilo Instagram si tratterebbe di una pescheria e di un ristorante, la Pescheria Pallotta e il locale Il Pesce Innamorato. Poi, la tentatrice di Temptation Island 2024 ha rivelato qualche dettaglio della sua vita sentimentale, durante la prima puntata del reality di Canale 5. Ha infatti detto di essersi lasciata da un anno e mezzo con il suo fidanzato, e che il motivo della rottura è stato “l’orgoglio”: lei voleva una famiglia da lui, ma l’uomo non era evidentemente della stessa opinione di Maika. Queste frasi hanno subito fatto drizzare le orecchie ai fan dello show, che hanno quindi iniziato a cercare informazioni per capire chi potesse essere questo fantomatico ex.

Temptation Island Maika e Fouad: il dettaglio su Instagram

Una delle teorie che ha iniziato a circolare subito sui social è quella secondo cui si tratterebbe di Fouad Elshafi, un tentatore della precedente edizione di Temptation Island. Se così fosse, quando Fouad si era presentato, i due si dovevano essere lasciati da poco. Lo stesso tentatore, che si era avvicinato molto a Gabriela Chieffo durante il programma, aveva detto di essersi lasciato da poco. Tutti ricorderanno Fouad peché stava mettendo in crisi la relazione di Gabriele con il fidanzato Giuseppe Ferrara, detto American Boy, ma alla fine la coppia era tornata assieme. Resta però il ricordo di quel bacio rubato da Gabriela a Fouad, fatto per ingelosire quello che diventerà suo marito il prossimo luglio 2025. Perché allora il pubblico di Temptation Island crede che Fouad possa essere il discusso ex di Maika? Nessuna conferma ufficiale, ovviamente, ma alcuni piccoli indizi dimostrano che qualche collegamento tra i due c’è davvero. I due si seguono rispettivamente su Instagram, e sono entrambi romani. Non solo: sia Fouad che Maika lavorano nello stesso settore, quello della ristorazione. L’ex tentatore di Temptation Island 2023 gestisce infatti un ristorante a Roma assieme al fratello gemello Farouk. In precedenza aveva lavorato come cameriere in alcuni locali e ristoranti, e poi come bartender, facendo esperienza anche all’estero, come a Londra e a Palma di Maiorca.