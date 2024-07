Temptation Island 2024 Jenny Guardiano prima e dopo rifatta? Com’era FOTO

Ha fatto molto parlare di sè Jenny Guardiano concorrente in coppia con il dj Tony Renda a Temptation Island 2024. Il motivo non è solo la sua relazione e la differenza di età con il fidanzato, 41 anni lui 26 anni lei, quanto la curiosità dei telespettatori sul suo aspetto fisico. Alta 1.80 m, capelli lunghi mori, sguardo ammaliante, la siciliana di Catania si è fatta notare per la sua bellezza. La ragazza prima di fidanzarsi con Tony faceva la fotomodella, sui social impazza però una suggestione se Jenny Guardiano si è rifatta. Il dubbio è sulle labbra per alcuni troppo carnose per essere naturali, per altri invece la fidanzata di Tony sarebbe ricorsa al ritocchino per gonfiare il seno. Insomma sono molte le illazioni sull’aspetto fisico della concorrente catanese di Temptation Island 2024 che appare molto matura mentalmente per la sua età. Spulciando sui social, in particolare sul profilo Facebook, è possibile vedere il prima e dopo di Jenny Guardiano e i suoi cambiamenti nel corso del tempo. Gli haters rimarranno delusi perché la fotomodella è sempre stata una bella ragazza. Poco più che maggiorenne i suoi tratti erano già mediterranei e marcati a renderla riconoscibile e per questo molto richiesta nel suo lavoro anche fuori da Catania. Le labbra prima di Jenny erano sempre carnose anche se probabilmente ha preferito valorizzarle ancora di più con qualche filler mentre sembra che non abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica e che quindi la Guardiano non si sia rifatta il seno e gli zigomi. Anche il naso rispetto a come era prima la concorrente di Temptation Island 2024 in coppia con Tony Renda sembra lo stesso e non modificato, nemmeno con il rinofiller. Sicuramente quello che balza all’occhio nel confronto tra il prima e dopo della catanese è il cambio look. Prima i capelli, sempre lunghi e neri, erano pettinati lisci, ora predilige una piega mossa e un hairstyling più naturale. Per quanto riguarda invece il makeup, oggi la lashmaker 26enne preferisce rispetto ai giochi con l’ombretto un eyeliner deciso con un occhio nude, mascara in abbondanza e labbra con rossetti poco marcati.

Temptation Island 2024 Jenny Guardiano e gli attacchi sulla chirurgia plastica

Temptation Island 2024 Jenny prima e dopo

Non si placano però le critiche degli haters che non hanno smesso di attaccare nemmeno nei meme social la catanese. Dopo aver visto il dj 41enne Tony Renda avvicinarsi alla 26enne tentatrice Karina, sono arrivati i primi suggerimenti per la fidanzata. A Jenny Guardiano hanno consigliato di cambiare fidanzato e chirurgo plastico per avere una nuova vita, dando per scontato che la fotomodella sia rifatta. Magari potrebbe essere anche divertente in un contesto divertente perché apparentemente di sostegno alla mora siciliana ma in realtà anche questo è una mancanza di rispetto come quelle del fidanzato.