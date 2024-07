Cristiano Ronaldo prima e dopo: la trasformazione

Ha vinto 5 volte il Pallone d’Oro, il premio al miglior calciatore del mondo, e ha un palmares ricchissimo di trofei individuali e di squadra. Cristiano Ronaldo è un’icona del calcio, e ha 39 anni, dopo due stagioni in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr, non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Anzi, in questi giorni si trova in Germania con la nazionale portoghese, con cui sta inseguendo il suo secondo titolo europeo, dopo quello conquistato nel 2016 in Francia.

Parliamo di uno degli sportivi di maggior fama e successo al mondo, che ha travalicato i confini stessi dello sport e si è conquistato grande rispetto e notorietà non solo per i suoi successi, ma anche per il suo stile. Non solo nel mondo della moda, Cristiano Ronaldo è un imprenditore a 360° e una figura di primo piano dello show business mondiale. Oltre a questo, ha saputo imporsi anche come modello e invidiabile simbolo di salute e perfezione fisica, grazie alla sua ossessione per uno stile di vita salutare e per l’allenamento, che gli permettono di essere ancora un calciatore di buonissimo livello nonostante l’età piuttosto avanzata.

Eppure, nella sua storia il campione portoghese sembra proprio aver avuto bisogno di un piccolo aiuto, da questo punto di vista. Chiunque abbia provato a confrontare due sue foto, una di oggi e una di quando era giovane, dovrebbe aver notato qualche cambiamento, non dovuto però principalmente al passare degli anni. Insomma il prima e dopo di Cristiano Ronaldo fa riflettere. Secondo la stampa scandalistica internazionale, di mezzo ci sarebbe un ritocchino di chirurgia estetica. Molte voci parlano infatti del botox, necessario a coprire le rughe e mantenere un fisico dalla pelle liscia e giovanile. Ma ci sarebbe anche dell’altro.

Cristiano Ronaldo denti

L’intervento estetico più importante e facile da notare che avrebbe subito Cristiano Ronaldo riguarda infatti la sua dentatura. Nulla di ufficiale e di confermato, considerando che il campione portoghese è in generale molto riservato in merito alle questione veramente private della sua vita, ma il sospetto è forte, e le foto di quando era un giovane calciatore a Lisbona non sembrano lasciare molti dubbi. Oggi, Ronaldo sfoggia infatti un sorriso perfetto, ma non era proprio così quando giocava ancora allo Sporting Lisbona e nei primissimi tempi al Manchester United. Le foto giovanili rivelano un Cristiano Ronaldo con denti opachi e disallineati, mentre quelle successive no. Il lusitano avrebbe ricorso a un apparecchio dentistico per correggere questo problema, ma secondo altre voci avrebbe ricorso anche a un vero e proprio trattamento di odontoiatria estetica. Ronaldo si sarebbe fatto applicare delle faccette sui denti per mostrarli bianchi e perfettamente allineati.