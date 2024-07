Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo quanti figli hanno

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più famosi al mondo, e a 39 anni di età è ancora sulla cresta dell’onda. Sebbene da un anno e mezzo si sia trasferito a giocare in Arabia Saudita all’Al Nassr, il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro è ancora molto conosciuto e apprezzato. Lo conferma il fatto che nonostante tutto è stato ancora convocato con il Portogallo negli Europei di quest’anno, e continua a essere un punto di riferimento per la squadra.

Un’icona non solo sportiva, ma anche di lifestyle, per la sua costanza nell’allenamento e nel perseguire una vita salutare, ma anche per la sua grande presenza mediatica come testimonial di vari prodotti e marchi. E ovviamente, di conseguenza, anche per la grande attenzione che c’è sulla sua vita privata. Tra il 2010 e il 2015 fece molto scalpore la sua relazione con la modella russa Irina Shayk, mentre oggi la sua compagna è la modella argentina Georgina Rodriguez, con cui sta insieme dal 2016. I due si sono conosciuti a Madrid, dove Cristiano Ronaldo viveva in quanto attaccante del Real Madrid, mentre Georgina lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento. Nonostante stiano felicemente insieme da otto anni e abbiano avuti diversi figli, non si sono mai sposati, per cui non è corretto dire che Georgina sia la moglie di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez una grande famiglia

La coppia ha avuto in tutto quattro figli. I primi due, Mateo ed Eva, sono gemelli e sono nati l’8 giugno 2017 ma da una madre surrogata. Cristiano Ronaldo ha poi avuto una figlia nata da Georgina Rodriguez il 16 novembre 2017, chiamata Alana Martina. Nell’ottobre 2021, la coppia ha annunciato l’arrivo di altri due gemelli, chiamati Angel e Bella Esmeralda, nati in seguito al passaggio di Ronaldo dal Real alla Juventus. Purtroppo, però, questo parto è stato complicato, e Angel è nato morto, mentre la sorellina è sopravvissuta: la nascita è avvenuta il 18 aprile 2022, dopo il trasferimento del portoghese in Arabia Saudita.

In aggiunta, Cristiano Ronaldo aveva già un altro figlio nato da una relazione precedente: il suo nome è Cristiano Jr. ed è nato nel luglio 2010, un dopo che il calciatore lusitano si era trasferito al Real Madrid dopo aver lasciato il Manchester United. In questo caso, però, Ronaldo non ha mai voluto rendere pubblica l’identità della madre, e ha assunto la custodia esclusiva del bambino alla sua nascita. Il Sunday Times aveva rivelato all’epoca che la madre di Cristiano r. era una cameriera statunitense con cui Ronaldo aveva passato una notte a Los Angeles e che poi non aveva più rivisto.