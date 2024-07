Vincenzo Montella moglie e figli: c’entra Ilary Blasi

Vincenzo Montella, 50 anni, allenatore campano ed ex calciatore, oggi è sulla panchina della Turchia. Attaccante di Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma e Fulham, Montella è nato nel 1974 a Pomigliano d’Arco, e ha giocato 20 partite con la Nazionale italiana, segnando 3 reti, tra il 1999 e il 2005. In qualità di tecnico, ha guidato la Roma, il Catania, la Fiorentina, la Sampdoria e il Milan, prima di passare al Siviglia, tornare brevemente a Firenze e poi andare in Turchia.

Nel paese anatolico ha guidato, tra il 2021 e il 2023, l’Adana Demirspor, conquistando abbastanza fiducia da venire chiamato sulla panchina della Nazionale locale. Approdato a questo nuovo incarico il 21 settembre 2023, a questi Europei Montella è riuscito a superare il girone eliminatorio, e poi eliminare a sorpresa l’Austria agli ottavi, cioè una delle squadre più brillanti viste fino a quel momento nel torneo.

Si sanno molte meno cose, però, sulla vita privata dell’ex attaccante giallorosso, che è in generale molto riservato in merito a questi aspetti non lavorativi. Vincenzo Montella si è sposato una prima volta nel 1997, quando aveva 23 anni e giocava in Serie A con la Sampdoria. La sua prima moglie si chiamava Rita Iannaccone, e la coppia si era conosciuta a Empoli, quando i due erano giovanissimi: era infatti il 1989, Montella aveva 15 anni e da poco si era trasferito nella cittadina toscana perché selezionato dalla squadra giovanile locale. La coppia si sposò a Ischia, una rinomata isola del Tirreno, vicino Napoli, e nel 1999 i due hanno avuto un figlio, di nome Alessio.

Vincenzo Montella moglie: amica di Ilary Blasi

Vincenzo Montella e Rita Iannaccone sono però rimasti insieme solo fino al 2002, quando il calciatore giocava ormai già da qualche anno alla Roma, con cui aveva vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Dopo la fine di questa relazione, l’attaccante ha iniziato a frequentare la showgirl pugliese Rachele Di Fiore, conosciuta perché amica di Ilary Blasi, all’epoca fidanzata del suo compagno di squadra Francesco Totti. Vincenzo Montella e Rachele Di Fiore hanno avuto due figli, Maddalena ed Emanuele, e si sono infine sposati in gran segreto il 15 agosto 2010 a Las Vegas, negli Stati Uniti. La coppia sta insieme ancora oggi, dopo 14 anni e nonostante i vari trasferimenti per lavoro dell’ex calciatore e oggi allenatore campano.