Mattia Furlani genitori e origini dell’atleta di salto in lungo

Potremmo dire tutto in famiglia per quanto riguarda i genitori di Mattia Furlani. La specialità del giovane atleta italiano, che ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, è il salto in lungo e si avvicina in parte alle discipline in cui si sono distinti i suoi famigliari. Il padre di Mattia Furlani è Marcello Furlani che non il politico della Lega omonimo. Si tratta di Marcello Furlani atleta azzurro del record di 2.27 di salto in alto (in rete riguardo al papà non si esce a reperire altro su palmares e biografia). Più ricco il curriculum, almeno dal punto di vista delle informazioni, della moglie di Marcello Furlani. La mamma di Mattia Furlani del salto in lungo è Khaty Seck oggi sua allenatrice in prima. La coach è stata velocista con un diverso seguito nel suo Paese di origine e questo ha permesso di inculcare al figlio tecnica e disciplina. Inizialmente il lunghista olimpionico si era dedicato al basket. Solo a 13 anni ha scelto di praticare l’atletica in maniera esclusiva, avendo più talento in questa disciplina di famiglia. È stato Mattia Furlani a togliere al famoso Andrew Howe la migliore prestazione italiana allievi. Nel 2024 ha esordito agli Europei di Glasgow vincendo la sua prima medaglia d’oro, di lì un successo dopo l’altro come il record del mondo Under 20 , senza dimenticare le Olimpiadi di Parigi 2024. Il 19enne ha anche un’altra grande passione oltre al salto in lungo, il calcio: è un grande tifoso della Roma. Il gossip lo ha incoronato come il più grato delle Olimpiadi di Parigi 2024 visto che ha ringraziato la madre allenatrice, senza di lei non avrebbe, a suo dire, raggiunto certi importanti traguardi in carriera. Fondamentale per il suo percorso di crescita anche la sorella Erika Furlani, campionessa di livello internazionale.

Mattia Furlani origini

Mattia Furlani è di origini laziali da parte di padre e senegalesi da parte di mamma. È nato a Marino, comune in provincia di Roma, il 7 febbraio 2005 sotto il segno dell’Acquario. Romano DOC si potrebbe definire visto che fino a 5 anni di età ha vissuto a Grottaferrata, località Castelli Romani, per poi trasferirsi a Rieti. È qui che è cresciuto ed è una vera e propria star, ha frequentato le scuole e soprattutto la pista di atletica. Una piccola doppia curiosità la fidanzata di Mattia Furlani è velocista come la mamma Khaty Seck, mentre ha una sorella maggiore Erika Furlani e un fratello minore Luca entrambi atleti.