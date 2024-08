Sara Fantini genitori vip della campionessa di martello

Noi del gossip leggero abbiamo imparato a conoscerla vedendola in TV in diverse occasioni tra cui le Olimpiadi di Parigi 2024: Sara Fantini è la campionessa italiana di martello. L’atleta ha 27 anni, è nata a Fidenza il 16 settembre 1997 sotto il segno zodiacale della Vergine. Di origini emiliane, era una predestinata della disciplina del lancio pur avendo fatto “un po’ a cazzotti” con le sue origini e le sue radici famigliari. I genitori di Sara Fantini sono entrambi sportivi vip: il padre è Corrado Fantini detto Cocco, la madre è Paola Iemmi. Per non li conoscesse e volesse rinfrescarsi la memoria, hanno un curriculum da atleti olimpionici di alto livello. Membro della fiamme gialle, il ramo sportivo della Guardia di Finanza, Corrado Fantini oggi ha 57 anni ed è in pensione dall’atletica da quando si è ritirato nel 2011. Il padre di Sara Fantini è un campione di lancio del peso e ha vinto diverse competizioni. L’anno di nascita di sua figlia è stato campione nazionale e ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo di Bari. L’anno prima è stato finalista alle Olimpiadi di Atlanta. La madre della martellista Sara Fantini Paola Iemmi oggi è preparatore fisico per la Fulgor Fidenza nella sezione B Interregionale e Under 19, ovviamente per la disciplina lancio di cui è una grande specialista. In passato la mamma della martellista italiana che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata campionessa di lancio in diverse discipline tra cui del giavellotto. Nonostante i genitori di Sara Fantini siano due campioni di lancio non sono loro ad allenare la figlia. Come riportato dalla Fidal, prima di iniziare al sua avventura con il martello, l’atleta di Fidenza ha praticato ha livelli agonistico altri sport. Si è distinta senza sfondare nel tennis, nell’equitazione e nel disco. Come martellista ha iniziato una decina di anni fa vincendo diverse medaglie, tra cui tre ori agli Europei 2023 e 2024. Oggi l’allenatore di Sara Fantini è Marinella Vaccari che la segue dal 2016.



Sara Fantini e Marco Fantini

Una piccola curiosità per gli appassionati di TV. Sara Fantini non è la sorella di Marco Fantini e i suoi genitori non c’entrano nulla con lui. L’equivoco nasce dal cognome e anche dal nome omonimo della sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne e attuale marito della sua scelta Beatrice Valli. Le origini sono diverse, il personaggio televisivo e influencer di Instagram è di Vicenza.