La scoperta di un accordo di separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non significa che il calciatore portoghese e l’influencer si siano lasciati davvero. Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori del nuovo millennio tra i più ricchi della sua generazione, non è strano che abbia un accordo di separazione con Georgina Rodriguez. La storia d’amore con l’ex addetta alle vendite di Gucci è tra le più calde da sempre per il gossip internazionale. Una favola moderna: l’attacante piú forte del mondo mette su famiglia con una ragazza semplice, che non fa parte del mondo dello spettacolo. CR7 e l’influencer argentina non si sono mai sposati, il matrimonio non è mai stato nelle loro mire. Nonostante non ci ci siano state le nozze per loro è possibile che legalmente si stato siglato un accordo di separazione. Immaginate cosa potrebbe succedere dopo la rottura tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Lui è volto di numerose pubblicità oltre che calciatore. Lei è molto richiesta come influencer e testimonial, reduce dal docufilm Netflix Yo Soy Georgina. Battaglie legali, lotta per gli alimenti, rabbia che genererebbe dichiarazioni forti con figli di mezzo. Se si vuole parlare solo a fini di marketing sarebbe un brutto colpo a livello di immagine. Probabilmente per questo ci sarebbe un accordo di separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che prevederebbe 100mila euro al mese di alimenti per l’influencer argentina piú una villa in usufrutto, vita natural durante, dove vivere. Questa tipologia di patto legale è molto diffusa tra i ricchi e tra i Vip, spesso prevede anche una clausola di segretezza. In sostanza nessuno dei membri della coppia non può parlare male dell’ex compagno. Questo però non è specificato dai media portoghesi che hanno diffuso la notizia su CR7 e la sua compagna. La presenza di questo accordo non equivale ad una clamorosa rottura tra i due sulla scia di quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sono lasciati come in tanti hanno potuto pensare, si tratta semplicemente di un accordo tra i due in caso di divorzio. La notizia trapelata sa di esca per attirare l’attenzione sul nuovissimo canale YouTube di Cristiano Ronaldo dove chissà se apparirà o meno una smentita alle voci che si sono diffuse in giornata. La coppia ha due figli, Alana di 7 anni e Bella Esmeralda di 2 anni. CR7 ha inoltre altri tre figli, Cristiano jr e i gemelli Eva e Matteo.

Cristiano Ronaldo patrimonio

Ovviamente la notizia di un possibile divorzio ha spostato l’attenzione sul patrimonio di Cristiano Ronaldo. Primo calciatore a guadagnare più di un miliardo di dollari, negli anni ha investito in una catena di alberghi presente tra gli altri a Lisbona e Madrid e altri progetti immobiliari tra cui appartamenti di lusso a New York City, oltre ad una villa da 602 milioni di dollari a Madrid. Cristiano Ronaldo ha anche una grande presenza nel settore della moda, con il suo marchio di biancheria intima, CR7, e collaborando con Armani e Nike con cui ha un accordo a vita. Impressionante la collezione di auto che vale 21 milioni di dollari, tra cui una rara Bugatti Centodieci da 10,5 milioni di dollari, una Porsche 911 e una Lamborghini Aventador, e di orologi di lusso, una delle sue ultime passioni.