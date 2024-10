Negli ultimi mesi, il nome di Amanda Addington Sherlock è diventato noto non solo per la sua carriera, ma anche per una vicenda che ha coinvolto il noto ballerino Giovanni Pernice, attualmente in coppia con Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle 2024. Ma chi è davvero Amanda? E cosa c’è dietro questa storia?

Amanda Addington Sherlock, classe 1974, è nata a Londra ed è cresciuta nel cuore della scena culturale inglese. Fin da giovane ha mostrato un grande interesse per il mondo dello spettacolo e della moda, diventando una consulente d’immagine di successo. Non solo ha lavorato con importanti stilisti e artisti britannici, ma ha anche avuto diverse esperienze televisive come ospite in talk show e programmi di lifestyle.

Amanda è sempre stata una donna indipendente, capace di farsi strada in un mondo competitivo come quello della moda londinese. Ma non è stato solo il lavoro a metterla sotto i riflettori: la sua recente denuncia contro Giovanni Pernice ha fatto il giro del web, portandola al centro dell’attenzione internazionale.

La denuncia contro Giovanni Pernice

Secondo fonti internazionali, Amanda Addington Sherlock avrebbe denunciato Giovanni Pernice per comportamenti inappropriati durante le prove di Strictly Come Dancing 2023. La denuncia, come confermato dalla BBC, ha portato a un’indagine lunga e complessa, durata ben nove mesi. Tra le accuse mosse da Amanda c’erano episodi di bullismo verbale e atteggiamenti non professionali. Il condizionale, però, è d’obbligo: alcune accuse sono state confermate, mentre altre – più gravi – sono state smentite.

Giovanni, da parte sua, ha dichiarato di essere sollevato dal fatto che le accuse più pesanti non siano state confermate. Certo è che questa vicenda ha lasciato molti fan con un po’ di amaro in bocca.

Con o senza controversie, Giovanni Pernice continua a essere uno dei ballerini più apprezzati del panorama televisivo. Nato in Sicilia, ha conquistato il pubblico britannico con il suo talento su Strictly Come Dancing e ha recentemente trovato nuova popolarità grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove balla al fianco di Bianca Guaccero. Tra un valzer e un tango, Giovanni mantiene la sua immagine di ballerino professionale e instancabile, anche se le polemiche legate ad Amanda Addington Sherlock continuano a girare.