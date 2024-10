Negli ultimi tempi, il flirt tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ha sollevato un’ondata di curiosità. I due sono stati avvistati insieme in una location esclusiva sul Lago di Como a fine ottobre, presso Villa d’Este. Arrivati insieme in auto, hanno pranzato in una zona riservata, con sorrisi e sguardi complici che non sono sfuggiti ai fotografi. Si dice che si siano conosciuti già in estate a Ibiza e che, da allora, il loro legame si sia fatto sempre più stretto, specialmente dopo la separazione di Ferragni da Silvio Campara.

Questo nuovo gossip ha allargato l’attenzione anche a Nicole Moellhausen, ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera, che non è solo un volto legato alla potente dinastia Pirelli. Nicole ha una carriera brillante e indipendente nel mondo del marketing e della pubblicità. Si è laureata in Psicologia e Comunicazione presso l’Università Vita-Salute San Raffaele (2007-2010), una formazione che le ha dato il vantaggio di saper comunicare con empatia e precisione.

Oltre a parlare italiano, inglese e francese, Nicole ha mosso i suoi primi passi presso Leo Burnett a Parigi, dove per 8 mesi ha partecipato alla creazione di campagne pubblicitarie e si è fatta le ossa in un ambiente competitivo. Insomma, non proprio un’esperienza per chi è alle prime armi! Con determinazione, ha imparato a destreggiarsi tra clienti internazionali, strategie di mercato e creatività.

Dal 2011, Nicole è Marketing Director presso Moving Shop, dove le sue competenze sono state messe alla prova: ricerca di nuovi clienti, creazione di progetti pubblicitari, gestione di pagine social e cura di ogni dettaglio visivo. 13 anni in cui è passata dall’essere una promessa nel marketing a una professionista capace di gestire un team, creare contenuti accattivanti e monitorare le tendenze.

Un matrimonio da favola e il mondo di Giovanni Tronchetti Provera

La storia d’amore tra Nicole e Giovanni è culminata in un matrimonio celebrato in Messico, con una cerimonia esclusiva sulla spiaggia. Sembrava l’inizio di una favola moderna: loro, gli ospiti vestiti di bianco, la vista mozzafiato. E tre figli che hanno dato alla coppia la gioia di un’unione che, però, con il tempo, è arrivata al capolinea. Oggi, nonostante la separazione, i due mantengono un rapporto di collaborazione per il bene dei loro figli.

Giovanni Tronchetti Provera, nato nel 1983, è figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. Formato alla London School of Economics in Business Management, Giovanni rappresenta la terza generazione di una delle famiglie più influenti dell’industria italiana. Il suo ruolo in Pirelli? Vicepresidente Esecutivo con responsabilità per sostenibilità, mobilità e motorsport. Un bel carico, soprattutto quando si porta un cognome così pesante!

Negli ultimi tempi, il suo nome è apparso sulle pagine dei giornali di gossip: Giovanni è stato avvistato a Villa d’Este sul Lago di Como insieme a Chiara Ferragni. Un incontro che ha scatenato la curiosità dei media e che ha portato Giovanni, solitamente riservato, al centro dell’attenzione.