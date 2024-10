Teri Garr Inga di Frankenstein Jr e David Letterman: matrimonio saltato

“I refused David Letterman’s proposal of marriage for obvious reasons, but thanks for asking…ovvero “Ho rifiutato la proposta di matrimonio che mi ha fatto David Letterman per i più svariati motivi, ma grazie per avermelo chiesto!”. Questa frase pronunciata dalla compianta Teri Garr, Inga di Frankenstein Jr , negli States è diventata talmente iconica da diventare citazione (anche su magnete da frigo cercare pee credere). Sapete David Letterman nel suo show chi ha ospitato più spesso nell’ultimo ventennio? Si proprio l’adorata Teri.

La leggendaria attrice ha conquistato il pubblico per decenni con la sua spontaneità e il suo talento comico, diventando una delle figure più amate di Hollywood. È celebre per ruoli in film come Frankenstein Junior e Tootsie, con cui è stata candidata agli Oscar ma anche per l’alchimia unica che mostrava con il conduttore televisivo David Letterman. Molti hanno immaginato una vera storia d’amore tra i due, ispirati dai flirt e dalle battute maliziose che si scambiavano in televisione. Ma qual è la verità? L’affetto tra Teri Garr e David Letterman era autentico e profondo, ma forse non come tanti speravano. Purtroppo, Teri Garr è morta a 79 anni a causa delle complicazioni della sclerosi multipla, una malattia con cui ha combattuto per decenni. Il suo spirito, però, rimane vivo non solo nei suoi film e apparizioni televisive, ma anche nel ricordo dell’affetto che condivise con David Letterman.

Teri Garr: i film che ha fatto celebrati al David Letterman Show

Nata l’11 dicembre 1944 a Lakewood, Ohio, Teri Garr crebbe in una famiglia appassionata di spettacolo. Suo padre era un attore di vaudeville e sua madre una costumista, influenze che la portarono naturalmente verso il mondo del cinema. Dopo la scuola superiore, Garr si trasferì a Hollywood, determinata a fare carriera nello spettacolo.

Iniziò con piccoli ruoli, spesso come ballerina in musical e film di Elvis Presley. La sua carriera cambiò però radicalmente nel 1974, quando Mel Brooks la scelse per il ruolo di Inga nel cult Frankenstein Junior. L’ironia e la freschezza di Garr le valsero subito l’ammirazione del pubblico, e Hollywood iniziò a notarla seriamente. Da lì, arrivarono altre interpretazioni memorabili, tra cui il ruolo della moglie di Dustin Hoffman in Tootsie (1982).

Teri Garr e l’incontro con David Letterman

Teri Garr conobbe David Letterman nel 1974 durante un tour promozionale per Young Frankenstein. Sin da subito, tra i due nacque una complicità unica, fatta di battute e una buona dose di ironia. Le apparizioni di Garr negli show di Letterman divennero un appuntamento fisso: fu ospite del Late Night with David Letterman su NBC per circa 30 volte, rendendola una delle ospiti più frequenti del programma.Quando Letterman passò alla CBS, Garr continuò a fare qualche apparizione, anche se meno frequentemente. La loro chimica sullo schermo era evidente: Letterman sembrava sinceramente affascinato da lei, e Garr rispondeva sempre con battute sagaci. In una delle loro conversazioni più famose, Letterman disse a Garr: “Sei una delle mie amiche preferite di sempre. Siamo amici, vero? Più o meno?” E lei, senza esitare, rispose: “Più o meno. Credo che sia soprattutto ‘meno'”, suscitando le risate del pubblico e dello stesso Letterman.

Teri Garr e David Letterman: la storia di un flirt che restò platonico

Nonostante l’alchimia palpabile tra i due, Garr e Letterman non ebbero mai una vera storia d’amore. Garr, in diverse interviste, ha sempre parlato di Letterman come di un amico. In un articolo per Ability Magazine, raccontò: “All’inizio andavo al suo show per promuovere i film, ma con il tempo iniziai a farlo solo per divertimento. Dave mi ricordava i miei fratelli maggiori: cercava sempre di provocarmi, e di solito ci riusciva.” La loro era un’amicizia fatta di affetto e rispetto reciproco, con Letterman che non perdeva occasione per dimostrare il suo trasporto emotivo in modo scherzoso. Letterman stesso, in un’intervista, una volta disse: “Sono innamorato di questa donna, la sposerei in un secondo se lei mi volesse.” Parole dolci, ma pronunciate sempre con quell’ironia che caratterizzava il loro rapporto. Questo legame rimase platonico, anche se Garr diventò senza dubbio una delle persone più importanti nella vita del conduttore.

Un episodio imbarazzante tra Teri David e Letterman

Nel 1997, Letterman rivelò in un’intervista a The Late Late Show with Tom Snyder un episodio imbarazzante accaduto durante una delle loro puntate. Mentre scherzavano in diretta, Letterman fece una battuta a doppio senso su Garr. Subito dopo, pentito per la leggerezza, le scrisse un biglietto: “Vorrei essere morto,” con cui intendeva scusarsi per l’errore. Garr lo perdonò e continuò a essere una sua ospite regolare. Questo episodio testimonia il rispetto e la delicatezza che Garr e Letterman nutrivano l’uno per l’altra.

Nel 1999, Inga di Frankenstein Jr annunciò pubblicamente di avere la sclerosi multipla, una diagnosi che aveva già ricevuto da tempo, ma che fino a quel momento aveva tenuto nascosta. La malattia le causava debolezza e problemi di coordinazione, ma Garr non smise mai di affrontare tutto con il suo spirito indomabile. Durante un’apparizione del 2008 su The Late Show with David Letterman, parlò anche di un aneurisma cerebrale che l’aveva costretta a “reimparare a camminare, parlare e pensare.”

Con il suo solito senso dell’umorismo, aggiunse: “Sto ancora lavorando su quest’ultima parte – anche se non sono sicura sia così importante a Hollywood.” Purtroppo, le complicazioni della sclerosi multipla peggiorarono con il passare degli anni, e Teri Garr morì a 79 anni. La sua scomparsa fu un duro colpo per il mondo del cinema e per chi l’aveva conosciuta da vicino, compreso Letterman, che rimase sempre un suo grande amico. Ore dopo la notizia della morte il conduttore di talk show, 77 anni, ha omaggiato la scomparsa attrice condividendo su Instagram uno dei suoi momenti preferiti insieme a lei nel suo omonimo talk show.