Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli prima e dopo: parla lei FOTO

Alessandra Tripoli è una delle ballerine più amate di Ballando con le Stelle, ma dietro la sua brillante carriera e la sua presenza scenica, c’è una donna che ha dovuto affrontare non solo le sfide professionali, ma anche quelle legate alla propria immagine. Con la sua passione per la danza e un fisico scolpito dallo sport e da una vita sana, Alessandra ha sempre puntato sul suo benessere fisico e mentale. Non ha quindi esitato a intervenire chirurgicamente quando le sue necessità fisiche lo hanno richiesto. A parlare apertamente della sua scelta di rifarsi il naso è stata la stessa Alessandra Tripoli tramite le sue storie Instagram, dove ha raccontato con sincerità i motivi dietro il suo intervento.

“Mi spiace per la polemica sul mistero di cosa avessi fatto al viso,” ha spiegato Alessandra. L’intervento al naso, che ha destato non poche chiacchiere tra i suoi fan e sui social, non è stato una questione di estetica, ma una necessità medica. La ballerina di Ballando con le Stelle soffriva di apnea notturna e, a causa di un naso fratturato da oltre dieci anni, la sua capacità respiratoria era limitata. Le botte ricevute durante la sua carriera da ballerina le avevano compromesso la qualità del sonno e la respirazione durante le performance. “Quando facevo performance e competizioni non avevo più fiato,” ha raccontato.

L’intervento ha migliorato significativamente la qualità di vita di Alessandra Tripoli, permettendole di affrontare meglio le sue performance e competizioni. “Mi sento molto bene fisicamente e sto bene con me stessa, la cosa più importante,” ha dichiarato. Alessandra non ha nascosto che la sua immagine potrebbe sembrare diversa, visto che, oltre all’intervento, ha anche perso cinque chili grazie alla pratica dello yoga, ma si dice soddisfatta dei suoi cambiamenti. “Capisco che la gente mi veda diversa,” ha ammesso, ma questa trasformazione le ha permesso di sentirsi più in forma che mai.

Alessandra Tripoli fisico: il suo stile di vita

Alessandra Tripoli in coppia con Cesare Bocci a Ballando con le Stelle 2018

Il percorso di Alessandra Tripoli non si limita solo al miglioramento fisico, ma riguarda anche una disciplina ferrea nell’alimentazione e nello stile di vita. La danza, come ha sempre sostenuto, è passione, rigore e sacrificio. “Io credo più in un’educazione alimentare che nelle diete. La danza mi ha insegnato ad avere uno stile di vita sano,” ha affermato. La ballerina non è una fanatica delle diete restrittive, ma ha sviluppato una forte consapevolezza riguardo a cosa è meglio per il suo corpo. Anche se ogni tanto si concede qualche piccolo sgarro, come un dolce la domenica, Alessandra ha imparato a bilanciare la sua alimentazione con lo sport.

“Mi ricordo che eravamo a Londra per una competizione e, finita la gara, siamo andati da McDonald’s. Quei posti poco salutari sono un modo per coccolarci dopo tanti sacrifici,” ha rivelato. Ma non è tutto: la preparazione fisica di Alessandra è completata da un’attenzione maniacale al trucco e parrucco, con cui si dedica per oltre un’ora prima di ogni uscita in scena.

I commenti degli haters e la bellezza al naturale

Nonostante la sua disciplina e l’impegno per il benessere fisico e mentale, Alessandra Tripoli ha dovuto fare i conti con le critiche dei social. Come molte donne nel mondo dello spettacolo, è stata soggetta ai commenti negativi degli haters, che l’hanno accusata di essere “rifatta“. In particolare il sospetto è che Alessandra Tripoli si sia rifatta zigomi, seno e labbra. La ballerina non lo ha mai dichiarato, ma che importa alla gente? La ballerina di Ballando con le Stelle ha sempre mantenuto la sua linea di condotta, rispondendo ai detrattori con classe e spiegando che ogni scelta estetica e di salute che ha fatto è stata solo per sentirsi meglio con se stessa.