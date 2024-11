Ballando con le Stelle Luca Favilla ha una nuova fidanzata: chi è la collega

Camilla Mola, ballerina di talento e direttrice artistica della scuola ASD Go Dance, è la nuova fidanzata di Luca Favilla, noto protagonista di Ballando con le Stelle in coppia con Federica Nargi, Sara Croce e Manuela Arcuri. La loro storia d’amore, emersa ufficialmente da circa un anno, ha suscitato l’interesse del pubblico che ha visto il ballerino cimentarsi in balli sensuali con le sue partner nel programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

Nata a Roma il 17 luglio 1997, Camilla Mola ha 27 anni ed è una figura molto amata nel panorama della danza italiana. Con una passione sfrenata per la danza sin da piccola, ha dedicato tutta la sua vita a questa disciplina, diventando una ballerina professionista. Oltre alla sua carriera da ballerina, Camilla è anche la direttrice artistica della ASD Go Dance, una scuola di danza che si trova ad Albano Laziale. La scuola, specializzata in danza moderna, hip hop, synchrolatin e latino americani, è diventata un punto di riferimento per tanti giovani che vogliono avvicinarsi a queste discipline.

Camilla è anche un’appassionata tifosa della Roma, la squadra che le sta particolarmente a cuore, e amante del mare. Ha un cane di nome Marvel, che condivide la sua vita insieme al compagno Luca Favilla. Nonostante la sua popolarità, Camilla ama mantenere un profilo basso sulla sua vita privata, sebbene negli ultimi mesi abbia visto crescere il suo interesse nel mondo della danza, sia come professionista che come insegnante.

Come si sono conosciuti Camilla Mola e Luca Favilla

Camilla Mola e Luca Favilla si sono incontrati nel 2022, quando entrambi erano impegnati nella stessa scuola di danza, la ASD Go Dance. La loro passione condivisa per la danza ha fatto scoccare la scintilla tra i due. Non solo sono diventati partner di danza, ma hanno anche iniziato una relazione sentimentale che si è evoluta negli ultimi mesi, portandoli a diventare una coppia fissa.

Quella che sembrava essere una collaborazione professionale si è trasformata in un amore, con Camilla e Luca che hanno stretto sempre più un legame sia nella danza che nella vita privata. A quanto pare, il legame tra i due è più forte che mai e la loro passione per il ballo non ha fatto altro che avvicinarli. I due si sono infatti esibiti in numerosi palcoscenici, competendo insieme in vari concorsi di danza a livello internazionale, dimostrando una sintonia perfetta. La scelta di rimanere discreti sui dettagli della loro relazione ha lasciato un alone di mistero, ma la loro felicità è evidente.

La rottura con Lidia Schillaci e il nuovo amore con Camilla Mola

Fino a poco tempo fa, Luca Favilla era conosciuto per la sua relazione con Lidia Schillaci, la cantante che partecipò a Tale e Quale Show. La coppia sembrava essere molto affiatata, ma il lockdown ha messo a dura prova il loro rapporto, portando alla fine della loro relazione. La lontananza, tipica di molte storie nate in un contesto professionale, ha fatto sì che i due si separassero, nonostante i sentimenti che ancora li legavano.

La separazione non è stata facile, ma è stata necessaria per entrambi, e dopo un periodo di riflessione, Luca ha incontrato Camilla, con cui ha trovato una sintonia sia professionale che sentimentale. La passione per la danza e il rispetto reciproco sono stati i fattori che hanno permesso a Luca e Camilla di costruire una relazione solida e appagante.

Oggi Camilla Mola e Luca Favilla sono una coppia affermata nel mondo della danza, condividendo non solo la loro vita privata ma anche la loro carriera. La giovane ballerina, che ha sempre mostrato una grande passione per il ballo e la disciplina, ha trovato in Luca una persona che condivide gli stessi valori e obiettivi.

Insieme, continuano a crescere come partner di danza e a realizzare nuovi progetti, sia dentro che fuori dal palcoscenico. Camilla ha trovato nel suo lavoro come direttrice artistica e insegnante una vocazione che la appaga, mentre con Luca condivide una passione che li unisce più che mai.