Chi è la mamma di Ludovica Frasca diva di Renzo Arbore FOTO

Feliciana Iaccio è un nome che ha segnato la televisione italiana negli anni ’80 e ’90. Conosciuta per la sua carriera come conduttrice di Mediaset, ha conquistato il pubblico grazie a programmi iconici come “Indietro tutta!” e “Giochi senza frontiere”. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla sua famiglia, trasferendosi a Castel Morrone, in provincia di Caserta, dove oggi vive.

Feliciana ha iniziato la sua carriera nella televisione locale di Napoli, prima di entrare nel mondo di Mediaset. Il suo talento e la sua presenza sullo schermo la resero subito una delle conduttrici più promettenti del panorama televisivo. Negli anni successivi, la sua carriera esplose quando entrò nel cast del celebre programma “Indietro tutta!”, nel ruolo di una delle due “Guardiane”. Fu proprio questa esperienza che le permise di diventare un volto familiare per milioni di spettatori italiani.

Nel 1989, Feliciana Iaccio è stata scelta per condurre la versione italiana di “Giochi senza frontiere”, dove il suo stile fresco e la sua capacità di coinvolgere il pubblico la resero una delle conduttrici di punta dell’epoca. Ma dopo alcuni anni, nel 1992, la sua carriera subì una battuta d’arresto: scelse infatti di dedicarsi alla sua vita privata e alla maternità, mettendo in pausa la sua carriera.

La vita privata di Feliciana Iaccio: la famiglia al primo posto

Feliciana Iaccio mamma Ludovica Frasca (foto Instagram)

Feliciana Iaccio ha scelto di vivere lontano dai riflettori e di concentrarsi sulla sua famiglia. Si è sposata e ha avuto due figlie: Ludovica Frasca, che è diventata una delle Veline più amate di Striscia la Notizia, e Paola Francesca Frasca, che ha intrapreso una carriera nel mondo dell’arte. Entrambe le figlie hanno seguito, in parte, le orme della madre nel mondo dello spettacolo.

Oggi Feliciana vive serenamente a Castel Morone, in provincia di Caserta, dove si dedica alla sua famiglia. Pur avendo preso una decisione consapevole di ritirarsi dalle scene, Feliciana rimane una figura rispettata e amata da coloro che ricordano la sua carriera brillante.

La scelta di Feliciana di allontanarsi dal mondo della televisione è stata dettata dal desiderio di dare più spazio alla sua vita familiare. A differenza di molti suoi colleghi, che hanno scelto di rimanere sotto i riflettori per tutta la vita, Feliciana ha deciso di mettere al primo posto la sua famiglia, e in particolare le sue due figlie, Ludovica e Paola.

Questa scelta le ha permesso di vivere una vita più privata, lontana dal clamore dei media e dalla pressione della televisione, ma non per questo meno ricca di soddisfazioni. Infatti, la sua carriera ha lasciato un’impronta indelebile nella televisione italiana, e il suo amore per il lavoro è sempre stato evidente anche nella sua vita privata.

Feliciana Iaccio figlie: la carriera di Ludovica e Paola

La maternità ha avuto un ruolo centrale nella vita di Feliciana Iaccio. La sua prima figlia, Ludovica, è nata nel 1987 e, pur essendo cresciuta in un ambiente lontano dalla televisione, ha seguito le orme della madre entrando nel mondo dello spettacolo, diventando Velina e conduttrice di numerosi programmi. La sua seconda figlia, Paola, ha intrapreso una carriera artistica. Entrambe le figlie hanno portato avanti il nome della famiglia Iaccio nel mondo dello spettacolo.

Nonostante il suo ritiro dal mondo della televisione, Feliciana continua a essere un esempio per coloro che credono nell’importanza della famiglia, nel sacrificio e nel dedicare tempo a chi si ama. La sua scelta di vivere lontano dai riflettori non ha mai intaccato la sua grandezza come figura pubblica, e ancora oggi rimane una delle donne più ammirate della televisione italiana.