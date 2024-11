Chi è la moglie di Luca Telese: più famosa di lui

Laura Berlinguer, una delle giornaliste più affermate di Mediaset, è conosciuta soprattutto per la sua carriera politica e la sua presenza in TgCom24, ma dietro il suo successo c’è una vita privata che ha attirato sempre un grande interesse, soprattutto grazie alla sua lunga relazione con il collega Luca Telese. In questo articolo, esploreremo la sua biografia, il suo percorso professionale e la storia d’amore con Telese, un legame che ha delle radici speciali, grazie all’intervento di Francesco Cossiga, noto politico italiano.

Laura Berlinguer è nata il 6 maggio 1970, figlia di Enrico Berlinguer, uno dei politici più amati e rispettati d’Italia, segretario del Partito Comunista Italiano e figura di spicco durante gli anni ’70 e ’80. Laura è la più giovane di tre figli, avendo come fratelli Bianca, conduttrice televisiva, e Marco e Maria. Cresciuta in un ambiente ricco di valori politici e civili, Laura ha imparato fin da giovane l’importanza del dovere, della dedizione e dell’impegno. La sua infanzia si è svolta principalmente in Sardegna, anche se, come riferito dalla stessa Laura, la sua famiglia era spesso lontana per impegni professionali, in particolare suo padre, impegnato nelle questioni politiche nazionali.

La carriera di Laura Berlinguer

Il percorso di Laura nel giornalismo è iniziato ufficialmente nel 2001, quando si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Lazio come professionista. La sua carriera è decollata quando ha iniziato a lavorare per Studio Aperto e successivamente per TgCom24, la rete all news di Mediaset, creata da Mario Giordano. Laura è stata scelta personalmente dal direttore Giordano per far parte del progetto, e il suo lavoro ha subito riscosso molto successo. Grazie al suo stile sobrio e preciso, Laura è diventata una delle giornaliste più ammirate nel panorama italiano, con una particolare attenzione alle questioni politiche e internazionali.

Oltre a lavorare per TgCom24, Laura ha partecipato a diverse trasmissioni di Mediaset, consolidando la sua posizione di giornalista di punta. Nonostante il suo impegno sul lavoro, Laura ha sempre mantenuto un profilo basso sui social, dove si descrive come “mamma, più sarda che romana”.

La storia d’amore con Luca Telese

La vita privata di Laura Berlinguer è stata sempre piuttosto riservata, ma la sua storia d’amore con Luca Telese, anche lui noto giornalista e collega, è ormai di dominio pubblico. I due si sono conosciuti nel 2003, durante una collaborazione al programma “Cronache Marziane”. Telese racconta che fu proprio Francesco Cossiga, il politico che conosceva bene entrambi, a fare da “cupido”. Durante una missione congiunta, Cossiga scherzò dicendo a Luca che avrebbe dovuto sposare Laura, suggerendo anche di coinvolgerlo come testimone. Nonostante l’iniziale riluttanza di Laura, fu proprio questo incontro che portò i due a conoscersi meglio.

Dopo il famoso episodio, Luca Telese intraprese una corte più tradizionale, lasciando piccoli regali per Laura. La loro storia d’amore ha preso piede, e nel 2006 hanno dato il benvenuto al loro unico figlio, Enrico, che oggi è un giovane adulto. Laura e Luca, pur essendo entrambi giornalisti di successo, hanno sempre cercato di mantenere la loro vita privata lontano dai riflettori. Nonostante il lavoro e l’impegno professionale, la loro relazione ha resistito nel tempo, tra alti e bassi, e hanno costruito una famiglia solida e affettuosa.

Luca Telese, parlando di Laura in un’intervista, l’ha descritta come una donna autoritaria, ma anche affettuosa e protettiva, particolarmente nei confronti del loro figlio Enrico. Telese ha raccontato anche di momenti divertenti legati alla maternità, come il suo arrivo in ritardo per una ecografia, con Laura che lo rimproverò per essere arrivato “senza essere padre”.