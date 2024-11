Luca Barbareschi ha i figli diseredati: il motivo e la loro reazione

Luca Barbareschi è una figura che non passa inosservata. Tra il suo lavoro di attore, regista e produttore, le sue dichiarazioni e la sua vita personale, l’artista non ha mai avuto paura di essere al centro dell’attenzione. Una delle sue decisioni più controverse ha suscitato reazioni forti da parte dei suoi sei figli: l’annuncio che non lascerà nulla in eredità, una scelta che ha spiazzato molti.

Luca Barbareschi, intervistato in diverse occasioni, ha spiegato il suo punto di vista sulla questione eredità. “Non lascerò nulla ai miei figli,” dichiarò a La vita in diretta e in altre occasioni, “Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università, ma ora devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici diventare viziati, io invece voglio che i miei figli siano indipendenti.” Questa dichiarazione ha creato non poche polemiche e sollevato interrogativi su cosa ci sia dietro questa decisione, che alcuni vedono come un atto di severità e di autodeterminazione.

Per Barbareschi, la priorità era offrire ai suoi figli una formazione solida, non un’eredità economica. “Ho dato loro l’opportunità del lavoro, il resto dipende da loro,” ha spiegato. Secondo lui, i figli dei ricchi spesso diventano troppo dipendenti dalle risorse familiari, e il suo intento è proprio quello di evitare che ciò accada.

Le reazioni della famiglia: Eleonora Barbareschi parla apertamente

Eleonora, una delle figlie di Luca, ha parlato più volte della sua difficile relazione con il padre e della decisione di non lasciarle l’eredità. In un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Non ci conto proprio. Papà ha cominciato ad avere figli da giovane, e sinceramente non mi aspetto nulla da lui. Ho condiviso con le mie sorelle l’eredità, quella del nostro genitore con un carattere difficile.”

Eleonora ha spiegato anche come la rigidità di suo padre, nonostante le sue buone intenzioni, le abbia fatto sentire una sorta di abbandono emotivo, soprattutto durante la sua crescita. “Mi è mancata la sua presenza. Non lo faceva per cattiveria, ma perché era troppo preso da se stesso.”

Nonostante la durezza di alcune parole, Eleonora ha deciso di mantenere il cognome Barbareschi. All’inizio, infatti, aveva pensato di cambiarlo per non essere più associata a un padre famoso, ma con il tempo e il recupero del rapporto con lui, ha cambiato idea: “Mi sono specchiata nei suoi occhi, abbiamo riallacciato il nostro rapporto, e la rabbia è sparita.”

Il rapporto di Barbareschi con le sue altre figlie

Luca Barbareschi ha avuto sei figli da tre donne diverse, e la sua vita familiare è stata segnata da relazioni non sempre semplici. Da Patrizia Fachini ha avuto tre figlie: Beatrice, Eleonora e Angelica, quest’ultima diventata attrice, come il padre. Con l’attuale moglie Elena Monorchio ha avuto i più giovani, Maddalena e Francesco Saverio, ancora piccoli. Il sesto figlio, e in realtà primogenito, è stato scoperto tardi da Luca Barbareschi. È nato nel 1975 quando era ancora ragazzo e oggi vive negli Stati Uniti.

I figli di Luca sembrano condividere un sentimento comune: vogliono essere riconosciuti per i propri meriti, senza il peso del cognome famoso. Questo aspetto è stato sottolineato anche da Eleonora, che ha sempre cercato di dimostrare la propria indipendenza, senza appoggiarsi al successo del padre. “Ho scelto un percorso distante, per dimostrare che non ero una demente,” ha detto.