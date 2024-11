Samuel Peron cosa fa oggi dopo Ballando con le Stelle: una nuova vita

Samuel Peron, uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle, ha lasciato la trasmissione dopo ben 18 stagioni, un cammino lungo e ricco di successi, ma anche di sacrifici. Un cambiamento ponderato, come ha spiegato lo stesso ballerino, che dopo anni di dedizione alla danza, ha deciso di guardare al futuro e di seguire nuove ambizioni professionali.

Peron è diventato uno degli storici maestri di danza del programma condotto da Milly Carlucci, un viaggio che lo ha portato ad avere un rapporto speciale con il pubblico e con le sue allieve. Dal suo debutto nel 2005, Samuel ha saputo distinguersi per la sua professionalità e il suo carisma. La sua carriera è stata segnata da alcuni momenti memorabili, come la vittoria del 2015 in coppia con Maria Elena Vandone, e un altrettanto significativo secondo posto con Simona Ventura nel 2023, una posizione che gli ha lasciato un po’ di amaro in bocca, nonostante il grande impegno e la splendida chimica tra i due.

In un’intervista, Peron ha raccontato che il programma di Milly Carlucci è stata la sua “università”, dove ha imparato a muoversi davanti e dietro le telecamere. Un’esperienza che gli ha consentito di crescere, di vivere momenti intensi e anche di conoscere meglio il mondo delle donne, un aspetto che ha sempre trovato illuminante nel suo percorso.

Il futuro di Samuel Peron

Ma oggi Samuel Peron guarda al futuro. La danza, che ha dominato la sua vita per più di vent’anni, non basta più. Il suo sogno è ora quello di condurre un programma, una voglia che ha già condiviso con Milly Carlucci in passato. Come ha dichiarato, la sua massima aspirazione è proprio quella di passare dietro la scrivania di un programma televisivo, dopo aver trascorso tanto tempo a insegnare e far ballare gli altri. E infatti, la sua carriera sta prendendo una nuova direzione. Peron ha preparato una tournée teatrale con il progetto Historia, dove ha danzato insieme a Veera Kinnunen. Nel febbraio 2024 ha debuttato nella commedia teatrale Ti amo… o qualcosa del genere, dove interpreterà il ruolo che in passato era di Roberto Ciufoli, al fianco di Milena Miconi e Tiziana Foschi.

Nonostante la conclusione del suo lungo percorso con Ballando con le Stelle, Samuel Peron non è certo un volto che sparisce dal piccolo schermo: tra progetti teatrali e nuove ambizioni professionali, il ballerino non ha intenzione di fermarsi. In un’intervista ha rivelato di aver partecipato in passato ad alcune fiction e serie televisive ed è felice di intraprendere nuovamente la recitazione.

L’Isola dei Famosi 2024: un’esperienza da protagonista

Oltre alla danza, Samuel Peron ha deciso di mettersi in gioco anche nel mondo della televisione. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2024 è stata una delle sorprese dell’anno, e anche qui ha mostrato il suo carattere forte, combattivo, senza mai perdere il sorriso. Nell‘edizione 2024 del reality è arrivato secondo, un risultato che ha riscosso comunque una grande ammirazione tra il pubblico per il suo impegno e la sua tenacia. La distanza dall’affetto della famiglia e dalla vita quotidiana, come ha spiegato lui stesso, non è stata facile da gestire, ma l’esperienza lo ha arricchito sia fisicamente che psicologicamente. Peron ha dimostrato di essere capace di adattarsi e affrontare sfide più difficili rispetto al mondo della danza.