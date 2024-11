Amici: cosa pensa il famoso padre di Ilan della sua partecipazione

La partecipazione di Ilan Muccino, figlio del celebre regista Gabriele Muccino, al talent show Amici ha suscitato molteplici reazioni, e non solo tra il pubblico. Il noto regista, da sempre molto protettivo e attento al percorso professionale del figlio, ha voluto condividere le sue opinioni sulla scelta di Ilan di intraprendere questa avventura, ammettendo che avrebbe preferito che il giovane si preparasse meglio prima di lanciarsi nel mondo della musica.

Durante la presentazione del suo film Fino alla fine, Gabriele ha dichiarato: “Avrei voluto che Ilan studiasse un po’ di più, ma si è voluto lanciare nel contenitore di ‘Amici’ e mi auguro che gli vada benissimo.” La sua preoccupazione, come ha spiegato, è legata alla consapevolezza delle difficoltà e delle insidie che il mondo della musica può riservare ai giovani talenti.

Il regista ha infatti sottolineato quanto l’industria musicale possa essere “terribilmente cinica”, dove spesso gli artisti emergenti vengono sfruttati senza scrupoli. “Il mondo della musica è un ambito in cui si spremono artisti giovani e impreparati in modo crudele,” ha continuato Gabriele, mettendo in guardia Ilan sul bisogno di una preparazione rigida e disciplinata.

Ilan ad Amici: le canzoni pubblicate

Nel frattempo Ilan ha trovato nel canto il modo migliore per esprimere se stesso, dichiarando: “L’unica formula che ho di comunicare quello che sono è attraverso la musica. La mia è un’esigenza.” La sua partecipazione ad Amici segna una fase importante del suo percorso, che non si limita alla musica, ma include anche un’intensa esperienza artistica familiare, come il piccolo ruolo avuto nel film Gli anni più belli, diretto proprio dal padre.

Nonostante le critiche, Ilan è determinato a proseguire nella sua carriera e spera che la sua esperienza a Amici, seguito dal professore Rudy Zerbi, lo aiuti a crescere come artista. Il suo percorso, infatti, è appena iniziato, ma già si fanno sentire le sue ambizioni e la voglia di affermarsi nel panorama musicale, consapevole delle difficoltà che lo aspettano. Nella sua breve carriera da cantante Ilan ha pubblicato, prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi, cinque canzoni su Spotify: Acqua e Sapone, Oceano, Tutto Sa Di Te, Nove Cicatrici e Luce. Per entrare nella scuola ha scelto il brano Inverno, a fine ottobre ha invece presentato il singolo Mezzocielo che era già trapelato da alcuni pomeridiani di Amici quando aveva scelto di farlo ascoltare a Rebecca e Senza_Cri.