Lucrezia Lando ha un nuovo lavoro dopo Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando, talentuosa ballerina e coreografa, ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Oggi, però, il suo percorso l’ha portata lontano dal programma di Rai 1, esplorando nuove opportunità e perseguendo sogni che vanno oltre il palcoscenico del famoso show.

Lucrezia, nata a Bassano del Grappa nel 1997, ha coltivato fin da giovanissima la passione per la danza. La sua carriera ha preso una svolta decisiva quando è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle, dove si è fatta notare per la sua energia e il talento innato. In breve tempo, Lucrezia è diventata una delle ballerine più amate dal pubblico, conquistando giudici e spettatori con le sue performance e con uno stile unico. Dopo alcune stagioni di successo, però, la Lando ha deciso di lasciare il programma, desiderosa di intraprendere nuove sfide e avventure professionali.

Cosa fa oggi Lucrezia Lando

Dopo Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando ha scelto di mettersi in gioco in altre vesti. Attualmente, è impegnata come coach su DigiDance, un portale digitale dedicato all’insegnamento della danza online, dove condivide il suo know-how con aspiranti ballerini e appassionati. Oltre a questa attività, Lucrezia ha anche intrapreso la carriera di influencer su Instagram, collaborando con brand di moda e lifestyle, e sta studiando per diventare attrice, un sogno che ha sempre coltivato nel cuore.

Lucrezia Lando sembra decisa a non fermarsi. Con il desiderio di affermarsi nel mondo dello spettacolo, sta seguendo un percorso di formazione teatrale e cinematografica, pronta a sorprendere ancora una volta il suo pubblico. I fan continuano a seguirla con entusiasmo sui social, dove Lucrezia condivide momenti di vita quotidiana, anticipazioni dei suoi nuovi progetti e retroscena della sua storia d’amore con Lorenzo Tano.

La storia d’amore con Lorenzo Tano

Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Lucrezia ha conosciuto Lorenzo Tano, figlio del celebre attore Rocco Siffredi. I due hanno partecipato all’edizione 2023 del dancing show di Milly Carlucci e dopo poche settimane tra loro è sbocciato l’amore. Una coppia che ha colpito il pubblico e che ha appassionato i telespettatori. Lorenzo Tano aveva da poco concluso una storia d’amore importante e Ballando con le Stelle gli ha dato la carica giusta per ripartire.

Non è la prima volta che Lucrezia Lando trova l’amore nel programma Rai. In precedenza era stata con Marco De Angelis conosciuto nell’edizione 2020. Rispetto a Lorenzo Tano, i due non hanno fatto coppia nel dancing show. La relazione tra Lucrezia Lando e il figlio di Rocco Siffredi è durante gli allenamenti quotidiani ed è diventata presto di dominio pubblico. I due hanno sempre manifestato il desiderio di un futuro insieme. Tra di loro, c’è una grande intesa, e la coppia ha recentemente dichiarato di voler fare il grande passo e sposarsi. Lucrezia e Lorenzo, infatti, si sostengono a vicenda nelle rispettive carriere e hanno piani importanti per il futuro.