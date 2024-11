Haus Sinner dove si trova e i prezzi del B&B del tennista

Nel cuore delle Dolomiti, precisamente a Sesto in Alto Adige, si trova Haus Sinner, una casa vacanze accogliente gestita con passione dalla famiglia del noto tennista Jannik Sinner. Questo angolo di tranquillità e bellezza naturale non solo rappresenta le radici della famiglia Sinner, ma offre ai visitatori la possibilità di immergersi in un paesaggio da sogno, circondati da montagne imponenti e da un’atmosfera tipica altoatesina, fatta di calore e accoglienza.

Dove si trova e cosa offre Haus Sinner

Haus Sinner è situata a Sesto, una località perfetta per gli amanti della montagna e per chi cerca una vacanza all’insegna della natura. Conosciuta come una delle perle delle Dolomiti, Sesto si trova a pochi passi da famose aree escursionistiche e stazioni sciistiche, rendendo questa casa vacanze un’ottima base per attività all’aperto in ogni stagione dell’anno.

Haus Sinner è composta da tre appartamenti spaziosi e ben arredati, ideali per famiglie, coppie o gruppi di amici. Ogni appartamento è curato nei dettagli per offrire il massimo comfort, rispettando lo stile tradizionale della regione ma con tutti i servizi moderni.

Gli appartamenti di Haus Sinner

Appartamento A (2-3 persone): Situato al piano terra, questo appartamento è composto da una cucina-soggiorno completamente attrezzata, una camera matrimoniale, un accogliente soggiorno, un bagno, un’anticamera e una terrazza privata. Perfetto per chi desidera un angolo tranquillo e riservato. Appartamento B (2-4 persone): Al primo piano, questo alloggio comprende una cucina-soggiorno, una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, un soggiorno, un bagno, un’anticamera e un balcone soleggiato che offre una vista spettacolare sulle montagne circostanti. Appartamento C (2-4 persone): Situato al secondo piano, questo appartamento vanta una splendida vista panoramica. È composto da una cucina-soggiorno, una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, un soggiorno, un bagno, un’anticamera e un balcone dove poter ammirare il paesaggio montano in totale relax.

Gli appartamenti sono ideali per chi cerca una vacanza indipendente, con la possibilità di preparare i propri pasti in una cucina attrezzata e di rilassarsi in ambienti ampi e confortevoli.

Prezzi e disponibilità

I prezzi per soggiornare a Haus Sinner variano in base alla stagione e al tipo di appartamento scelto. Generalmente, il costo medio si aggira su cifre che rispettano la media della zona per strutture di questo tipo. Per informazioni dettagliate sui prezzi e per prenotazioni, si consiglia di contattare direttamente Haus Sinner attraverso il sito ufficiale, dove è possibile trovare il modulo di richiesta informazioni e verificare la disponibilità.

La vita di Jannik Sinner a Montecarlo

Sebbene la famiglia Sinner sia legata alla tradizione altoatesina con Haus Sinner a Sesto, Jannik Sinner ha scelto di stabilirsi a Montecarlo per motivi professionali. La città di Montecarlo offre un ambiente perfetto per l’allenamento di alto livello, ed è frequentata da altri grandi giocatori del tennis, con i quali Jannik ha la possibilità di allenarsi e confrontarsi. Inoltre, il clima mite e le strutture sportive avanzate della città rappresentano un vantaggio per un atleta che vuole mantenere il massimo della forma tutto l’anno.

Questa scelta, dettata dalla carriera, non ha però allontanato Jannik dalle sue radici: ogni volta che può, infatti, il giovane tennista torna nella sua amata Sesto, dove si rilassa e si rigenera. La vita semplice e discreta che conduce a Montecarlo riflette il suo impegno e la sua dedizione al tennis, ma il richiamo delle Dolomiti resta forte e vivo.