Lola Ponce a Sanremo 2025 con questa canzone: l’indiscrezione

In un clima di grande attesa e curiosità attorno ai nomi dei possibili partecipanti, un’indiscrezione rimbalza con forza e riguarda Lola Ponce. La cantante e attrice argentina, amata dal pubblico italiano sin dai tempi di Notre Dame de Paris, sembra essere tra i candidati per Sanremo 2025. Non solo: voci di corridoio dicono che il brano presentato sarebbe già uno dei più forti in gara.

Nata nel 1982 in Argentina, Lola Ponce si è sempre distinta per la sua versatilità artistica: è cantante, attrice, e modella, ma il pubblico italiano la conosce soprattutto come l’Esmeralda di Notre Dame de Paris, l’opera di Riccardo Cocciante che l’ha resa famosa. Esmeralda non è stato solo un ruolo, ma un trampolino che le ha aperto le porte dello spettacolo e le ha permesso di costruire una carriera tra musica e televisione. Il suo talento l’ha portata sul palco dell’Ariston, dove nel 2008 ha trionfato in coppia con Giò Di Tonno con il brano Colpo di fulmine.

Lola Ponce ha più volte dichiarato di amare profondamente la musica italiana e di trarre ispirazione dalle grandi icone come Mina e Ornella Vanoni. Ha rivelato che è stato Carlo Conti a presentarla per la prima volta in tv in Italia e ha ammesso che Sanremo ha un posto speciale nel suo cuore. Da tempo, infatti, Lola sogna di tornare sul palco dell’Ariston, ed è proprio lei stessa a candidarsi: “Mi piacerebbe tornare, portare una canzone che lasci un segno, perché lì ho sempre vissuto emozioni intense.”

Sanremo 2025: il brano “forte” che potrebbe spiazzare

Secondo le indiscrezioni, Lola Ponce avrebbe presentato per Sanremo 2025 un brano “forte”, capace di colpire per testo e intensità musicale. Il brano rispecchierebbe la personalità di Lola, una vera appassionata della melodia “atemporale” e dei messaggi positivi. L’artista ha sempre puntato su una musica sincera e diretta, capace di coinvolgere tutte le generazioni. In un’intervista, ha sottolineato come i brani che fanno la differenza siano quelli che superano le mode e restano nel tempo.

Attualmente, Lola Ponce è impegnata come coach nel talent show Io Canto Generation, in cui canta e si confronta con i giovani talenti. E ha anche un nuovo album di inediti in cantiere, dove canterà in italiano e in spagnolo, portando avanti la sua identità cosmopolita e la sua passione per la musica.

Questa nuova fase della sua carriera la vede immersa nei progetti discografici, pronta a tornare anche a cantare dal vivo. In un recente annuncio, ha lasciato intendere che i concerti saranno in location iconiche d’Italia, in cui sarà affiancata anche da “alcuni amici”, che promettono di aggiungere momenti di sorpresa e sinergia con il pubblico.