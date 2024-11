Veronica Pivetti svela l’identità della sua amica speciale

Veronica Pivetti, attrice amatissima dal pubblico italiano, si dice oggi felicissima e appagata, non solo sul piano professionale ma anche in quello privato. Accanto a lei c’è Giordana, una figura preziosa e speciale che Pivetti descrive come “una cara, carissima amica”. In un’intervista esclusiva al settimanale DiPiù, Veronica racconta il rapporto che la lega a Giordana, spiegando come questa relazione sia profonda e fondamentale, pur non rientrando nelle tradizionali definizioni di amore.

Veronica, a 52 anni, si mostra pienamente consapevole delle sue scelte di vita, compresa quella di chiudere con gli uomini. Dopo alcune delusioni, infatti, ha deciso di intraprendere una nuova strada, non per “ripiego”, come precisa, ma per costruire un legame che rispetti i suoi reali bisogni. La sua felicità si riflette nel suo quotidiano, nella sua “strana famiglia” composta da Giordana e dai loro quattro cani, affetti che riempiono le sue giornate e rappresentano una solida base di serenità.

Parlando di Giordana, Pivetti ci tiene a precisare che non la definirebbe un amore: “È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene”. Con queste parole Veronica vuole rimarcare come sia possibile avere una relazione intensa e autentica anche al di fuori delle convenzioni amorose. A suo dire, è un legame senza etichette, che nasce da una stima reciproca e da una sintonia rara.

Non è la prima volta che Veronica Pivetti è attratta da una donna. In un’estate degli anni ’70, la giovane Veronica si innamorò perdutamente di una ragazza di nome Adriana, anche se, purtroppo, l’interesse non poté essere ricambiato perché Adriana era già impegnata con un ragazzo. Veronica racconta come questo legame platonico sia rimasto un dolce ricordo, e afferma che, in qualche modo, Giordana le ricorda Adriana. Tuttavia, anche in questo caso, è un rapporto privo di implicazioni amorose o romantiche.

La chiarezza di Veronica Pivetti sulle speculazioni

La dichiarazione di Veronica a proposito di questo legame speciale ha destato molte reazioni e speculazioni. Alcuni hanno interpretato il suo rapporto con Giordana come una scelta dettata dalla delusione verso gli uomini e hanno ipotizzato un’omosessualità mai dichiarata. Per chiarire, l’attrice ha deciso di intervenire personalmente con un post sui social, ribadendo che il suo rapporto con Giordana non ha nulla a che fare con una relazione amorosa. “Il pensiero che c’è dietro ‘Basta con gli uomini, vivo con un’amica’ mi scandalizza eccome. Perché secondo queste parole l’omosessualità è un ‘ripiego’,” ha scritto. Veronica vuole sottolineare che è possibile essere amiche visceralmente senza per forza far pensare che ci sia un coinvolgimento amoroso o sessuale. Per lei, è una scelta di vita libera da etichette, che le permette di vivere appieno il proprio percorso personale e affettivo.

Con la sua testimonianza, Veronica Pivetti vuole lanciare un messaggio chiaro: esistono legami che sfuggono alle etichette tradizionali e che meritano di essere vissuti senza condizionamenti esterni. Il suo rapporto con Giordana è unico e profondo, senza essere definito da categorie. La “strana famiglia” che hanno costruito insieme è per lei fonte di serenità, affetto e stabilità. Concludendo la sua riflessione, Pivetti invita tutti a considerare che l’amicizia può essere altrettanto significativa quanto l’amore, e che i rapporti autentici sono quelli che rispecchiano la nostra vera natura, a prescindere da come vengono etichettati dagli altri.