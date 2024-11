Ilary Blasi incinta di Bastian: il precedente

Ilary Blasi, celebre conduttrice televisiva ed ex moglie di Francesco Totti, torna al centro del gossip: secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe in dolce attesa del quarto figlio, il primo con il nuovo compagno, Bastian Muller. Se l’indiscrezione fosse confermata, Ilary sarebbe incinta di circa quattro mesi e, a 43 anni, si preparerebbe ad accogliere un nuovo bebè nella sua vita. Ma questa non è la prima volta che si diffonde la voce di una presunta gravidanza della Blasi: già nel dicembre scorso un’indiscrezione simile era stata diffusa dalla gossip influencer Deianira Marzano. Ma c’è di più.

La notizia di una possibile gravidanza arriva a un anno dalla separazione tra Ilary e Francesco Totti, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. La relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco, è iniziata in modo inaspettato ma intenso due anni fa, tanto da suscitare l’attenzione di fan e media. Una gravidanza rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella vita della showgirl, che potrebbe presto vivere la gioia della maternità accanto al suo nuovo compagno.

Non è la prima volta che si parla di gravidanza per Ilary

Questa nuova indiscrezione non è un caso isolato: già a dicembre 2022, una segnalazione giunta a Deianira Marzano aveva scatenato i rumors su una presunta gravidanza di Ilary Blasi. La suggestione nacque da una follower che scrisse all’influencer di gossip di essere sicura della gravidanza di Ilary Blasi perché, in vacanza a St Moritz, scelse di non sciare. In quell’occasione, la notizia era stata smentita, ma non aveva fatto altro che aumentare la curiosità del pubblico e degli appassionati di gossip. Ora, però, con il settimanale Diva e Donna a rilanciare la notizia, i sospetti si sono riaccesi, portando i fan a domandarsi se questa volta ci sia un fondo di verità.

Ilary Blasi e la scelta di vivere la sua relazione lontano dai riflettori

Da quando ha intrapreso la sua relazione con Bastian Muller, Ilary ha scelto di mantenere un profilo basso, condividendo pochi dettagli della sua vita privata. Questo approccio, però, non ha impedito alla stampa di speculare su ogni aspetto della sua nuova vita sentimentale. Se la notizia della gravidanza dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe di un grande evento, che segna un importante capitolo nella storia della showgirl e che rappresenterebbe un cambiamento significativo per lei e per la sua famiglia.

Aspettando una conferma ufficiale

Al momento, né Ilary Blasi né Bastian Muller hanno confermato o smentito l’indiscrezione. La riservatezza che ha caratterizzato la loro relazione potrebbe indurre la coppia a rilasciare un annuncio ufficiale solo in un secondo momento. Se la notizia fosse vera, sarebbe una grande novità per i fan della conduttrice ex del Capitano attualmente ancora legato a Noemi Bocchi.

La curiosità resta alta e, in attesa di eventuali sviluppi, non si può fare a meno di chiedersi se questa volta Ilary Blasi sia davvero in dolce attesa o se, ancora una volta, si tratti di un falso allarme.