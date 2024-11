Minghi svela chi è Trottolino Amoroso di Vattene Amore

“Vattene Amore”, interpretata da Amedeo Minghi e Mietta al Festival di Sanremo nel 1990, è una delle canzoni italiane più iconiche, entrata nella cultura popolare per il suo ritornello indimenticabile. Il verso “trottolino amoroso dudù dadadà” è diventato un’espressione di affetto così diffusa che viene spesso usata nei contesti più vari, dai video di matrimonio alle dichiarazioni d’amore. Ma a chi si riferisce realmente questo “trottolino amoroso”?

L’origine di “Vattene Amore”

Vattene Amore è stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 1990, dove si classificò terza, ma il suo successo fu tale da diventare rapidamente un tormentone, con un volume di vendite eccezionale che la rese una delle canzoni italiane più vendute del periodo. Il brano fu scritto da Amedeo Minghi, insieme a Pasquale Panella e Augusto Martelli, e la scelta di eseguire la canzone in duetto con Mietta contribuì a creare la magia unica del pezzo.Chi è il “trottolino amoroso”?Contrariamente a quanto si possa pensare, il “trottolino amoroso” non è ispirato a una persona reale né a una figura specifica. L’espressione fu ideata da Pasquale Panella per dare al brano una nota di leggerezza e giocosità, creando un soprannome che avrebbe poi assunto vita propria.

In una recente intervista, Amedeo Minghi ha spiegato come la canzone, in realtà, sia stata spesso fraintesa. “Vattene Amore” non è infatti una celebrazione dell’amore eterno, bensì un addio velato dalla malinconia, in cui i protagonisti riconoscono di non potersi permettere quel tipo di tenerezza per non soffrire. Panella, co-autore del testo, rimase per lungo tempo perplesso dal fatto che “trottolino amoroso” fosse interpretato come un verso per bambini. Per lui, la frase rappresentava una delicatezza inaccessibile, un tentativo di esorcizzare il dolore con una dolcezza solo apparente.

Un testo frainteso: il vero significato di “Vattene Amore”

Come ha chiarito Minghi, “Vattene Amore” è in realtà il racconto di una separazione, il tentativo di lasciarsi prima che sia troppo tardi. L’idea di “trottolino amoroso” è una fantasia di amore tenero e spensierato, un soprannome affettuoso che cela, però, la paura di impegnarsi fino in fondo e di affrontare una relazione seria. Non è un caso, quindi, che il ritornello sia accompagnato dal titolo “Vattene Amore”: il brano racconta infatti di un amore intenso ma fragile, che non è destinato a durare.

La reazione di Minghi e Panella: un amore non convenzionale

L’uso popolare della canzone in contesti festosi e romantici, come matrimoni e video di coppie, ha sorpreso Amedeo Minghi, che ha commentato più volte questo paradosso. Mentre molti vedono “Vattene Amore” come un inno all’amore duraturo, il significato del testo è ben diverso. Il co-autore Panella, da parte sua, non ha mai nascosto un certo rammarico nel vedere il significato autentico della canzone ridotto a un’espressione di tenerezza spensierata. Per lui, “trottolino amoroso” era un simbolo della precarietà dell’amore, non un augurio di felicità eterna.

Nonostante l’apparente fraintendimento del pubblico, “Vattene Amore” ha registrato un successo incredibile, vendendo centinaia di migliaia di copie e diventando uno dei singoli più venduti della discografia italiana. La canzone ha resistito al tempo, continuando a essere ascoltata e apprezzata anche oggi, e il ritornello è entrato nell’immaginario collettivo come simbolo di un amore dolce. Non è dunque una canzone sull’amore facile o perfetto, ma piuttosto una rappresentazione dell’ambivalenza dei sentimenti, dell’incertezza che accompagna le relazioni e della difficoltà di abbandonarsi completamente all’amore. Il “trottolino amoroso” non è una figura reale, ma piuttosto un simbolo di quella tenerezza che vorremmo ma che, a volte, scegliamo di evitare per non rischiare di soffrire.