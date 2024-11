Carlos Alcaraz l’ex fidanzata è la bombastica stella internazionale

Nel 2023, il gossip spagnolo e italiano fu travolto da indiscrezioni su una presunta relazione tra il tennista Carlos Alcaraz, astro nascente del tennis mondiale, e la cantante Ana Mena, icona del pop mediterraneo. La voce, lanciata dalla giornalista Laura Fa nel programma “En todas las salsas”, fece rapidamente il giro dei media. Secondo la Fa, Alcaraz e Ana Mena avrebbero avuto una relazione durata circa due mesi, nata da una conoscenza reciproca sui social media e consolidata attraverso amici comuni.

“Avrebbe avuto una relazione di due mesi con la cantante Ana Mena,” dichiarò Laura Fa. La giornalista raccontò di un rapporto affettuoso e speciale tra i due, che avrebbe avuto origine grazie a un’amicizia condivisa, ma che si sarebbe presto evoluto in qualcosa di più. I due sarebbero stati visti insieme in diverse occasioni, alimentando le speculazioni sulla nascita di una storia d’amore.

Fonti vicine ad Alcaraz e Ana Mena smentirono il gossip. Secondo quanto riportato dalla rivista ¡HOLA!, i due si conoscevano sì da tempo e avevano trascorso momenti insieme, ma sempre in compagnia di altre persone. “Carlos e Ana non hanno mai avuto una relazione di coppia,” precisò una fonte, aggiungendo che si trattava di una solida amicizia basata su una buona connessione personale.

La vicenda venne ulteriormente ridimensionata dal fatto che, a partire dal 2023, i due iniziarono a vedersi meno frequentemente a causa delle rispettive agende fitte di impegni: Carlos Alcaraz concentrato sul tennis e Ana Mena sempre più impegnata con la sua carriera musicale internazionale. Questo allontanamento contribuì a spegnere le speculazioni, ma il gossip lasciò comunque il segno, entrando nell’immaginario collettivo di chi aveva fantasticato su questa coppia così inaspettata.

Un passato sentimentale movimentato per Alcaraz

Per Alcaraz, il presunto flirt con Ana Mena non fu l’unica voce sulla sua vita privata. Prima di lei, il tennista era stato legato alla sua storica ex, María González Giménez, con cui aveva chiuso nel 2021. Dopo la fine di quella relazione, si parlò anche di un breve idillio con Melodie Peñalver, ex concorrente del reality “La Isla de las Tentaciones”.

Secondo Laura Fa, Alcaraz e Melodie si sarebbero frequentati per alcuni mesi, ma la loro relazione sarebbe rimasta superficiale, limitandosi a incontri sporadici. Questo contribuì a costruire l’immagine del tennista come “soltero de oro”, un giovane ambito e circondato da voci di flirt mai confermati.

Ana Mena oggi: successi internazionali e nuovi progetti

Nel frattempo, Ana Mena ha continuato a costruire una carriera di successo. Nel 2024, la cantante ha pubblicato il singolo “Carita Triste”, in collaborazione con l’artista argentina Emilia, ottenendo un successo straordinario. La canzone, accompagnata da un videoclip emozionante, ha raggiunto le vette delle classifiche in Spagna e Argentina, confermando la popolarità di Ana a livello internazionale.

Oltre al singolo, la cantante è impegnata nel “Gran Bello Drama Tour”, una tournée europea che culminerà con un grande evento al WiZink Center di Madrid il 22 dicembre 2024. La sua agenda fitta di concerti e collaborazioni non le ha lasciato spazio per rispondere ai gossip, mantenendo sempre un profilo discreto riguardo alla sua vita privata