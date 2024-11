Stefano De Martino non apprezza il suo imitatore ma c’è un legame

Stefano De Martino, il volto di punta di Affari Tuoi, si trova al centro di un piccolo caso mediatico che intreccia ironia e amicizia. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore non avrebbe gradito l’imitazione andata in onda durante il GialappaShow, realizzata da Luigi Esposito, noto come Gigi del duo comico Gigi e Ross. L’esibizione sembra non aver soddisfatto il diretto interessato suscitando qualche malumore.

Durante l’edizione 2024 del GialappaShow, Gigi Esposito ha vestito i panni di Stefano De Martino in una imitazione che ha catturato l’attenzione del pubblico. Con accento napoletano marcato, abbigliamento fotocopia di quello indossato ad Affari Tuoi e una dose di autocompiacimento esasperato, il comico ha messo in scena una versione caricaturale del conduttore. Sembra che De Martino non abbia trovato la performance altrettanto divertente, giudicandola troppo irriverente.

L’indiscrezione, diffusa da Oggi, racconta di un’irritazione palpabile nei corridoi della Rai. Stefano, che con Affari Tuoi ha raggiunto ascolti record, potrebbe non aver gradito il modo in cui è stata ridicolizzata la sua figura, preferendo essere ricordato per i suoi successi professionali piuttosto che per un’imitazione caricaturale.

Un legame radicato nella scuola napoletana

Nonostante l’apparente irritazione, tra Stefano De Martino e Gigi Esposito esiste un legame di lunga data. Entrambi provengono dalla scuola napoletana, che li ha visti crescere artisticamente in un ambiente ricco di talento e tradizione. I due si conoscono dai tempi di Made in Sud, la trasmissione comica ambientata a Napoli, dove entrambi hanno lasciato il segno.

A confermare questa amicizia è una foto pubblicata da Gigi su Instagram nei primi giorni di novembre. Lo scatto risale al periodo di Made in Sud e li ritrae in un momento di complicità. Nella didascalia, Gigi richiama ironicamente alla storica imitazione di Tiziano Ferro, un omaggio che ha fatto storia nel panorama televisivo italiano. Questo dettaglio rende l’imitazione di De Martino ancora più interessante, ma forse è proprio il contesto a non aver reso lo sketch gradito al conduttore.

Stefano De Martino è diventato un’icona della televisione italiana, grazie al suo carisma e alla capacità di rinnovarsi. Nato come ballerino ad Amici, ha saputo trasformarsi in un conduttore di successo, conquistando il pubblico con il suo stile unico. Con Affari Tuoi, ha raggiunto risultati straordinari, consolidandosi come uno dei volti più amati.

Proprio questa trasformazione e il suo stile inconfondibile lo rendono un personaggio difficile da imitare senza rischiare di cadere nell’eccesso. L’imitazione di Gigi Esposito, pur volendo essere ironica e leggera, potrebbe aver toccato corde che il conduttore non ha gradito, alimentando un piccolo malumore.