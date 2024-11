Dove gioca e lo stipendio di Davide Bonolis figlio di Sonia Bruganelli

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è uno dei volti che recentemente ha catturato l’attenzione mediatica, sia per la sua partecipazione come spettatore di Ballando con le Stelle, dove sostiene la madre concorrente, sia per la sua passione per il calcio, che ha trasformato in una carriera.

Nato il 7 giugno 2004 a Roma, Davide è cresciuto tra riflettori e telecamere, ma ha sempre coltivato una grande passione per il calcio, condivisa con il padre, noto tifoso dell’Inter. Ha mosso i primi passi nelle giovanili di club importanti come Roma e Sampdoria, prima di approdare a società come il Renate, la Triestina, e il Siena, militanti in Serie D. Oggi, Davide risulta svincolato e in cerca di nuove opportunità per rilanciare la sua carriera.

Nel panorama del calcio dilettantistico, gli stipendi variano sensibilmente. In Serie D, la categoria in cui Bonolis ha giocato con il Siena, i compensi medi per i calciatori più esperti si aggirano tra i 30.000 e i 40.000 euro lordi all’anno, con picchi che possono raggiungere i 70.000 euro per attaccanti di alto livello. Tuttavia, i giovani e i giocatori meno affermati percepiscono solitamente cifre più contenute, a volte limitate ai rimborsi spese per trasferte e allenamenti.

Non essendo note le cifre esatte percepite da Davide durante la sua esperienza nel Siena o nella Triestina, è probabile che il suo stipendio si collocasse tra le fasce più basse, data la sua giovane età e il percorso ancora in fase di sviluppo.

La passione per il calcio nonostante le difficoltà

La strada di Davide nel mondo del calcio non è stata priva di ostacoli. All’età di 11 anni, una diagnosi di mononucleosi lo ha costretto a interrompere gli allenamenti per mesi, innescando un periodo difficile dal punto di vista psicologico e fisico. Durante quel periodo, Davide ha affrontato problemi di peso e insicurezze che ha raccontato apertamente sui social, spiegando come sia riuscito a riprendersi attraverso l’aiuto di una psicologa e un percorso di crescita personale.

Un ruolo importante nella sua passione per il calcio è stato ricoperto dal nonno materno, Massimo Bruganelli, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio. Dopo la sua scomparsa, Davide ha raccontato quanto fosse stato importante il supporto del nonno nei suoi primi anni di carriera.

Oltre al calcio, Davide è recentemente finito sotto i riflettori per la sua presenza accanto alla madre, Sonia Bruganelli, durante le puntate di Ballando con le Stelle. Le cronache rosa lo descrivono come il possibile fidanzato della ballerina Sophia Berto, notizia che però non ha trovato conferma, dato che il giovane è ufficialmente legato a Martina Fabbri.