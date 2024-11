Federica Nargi deve alla nonna la partecipazione a Ballando con le Stelle

Federica Nargi, una delle protagoniste indiscusse di Ballando con le Stelle 2024, ha condiviso nel corso delle puntate e in varie interviste un aspetto particolarmente toccante della sua vita privata: il profondo legame con la nonna Giovanna, figura centrale nella sua esistenza. Questo rapporto non solo ha segnato la vita personale dell’ex velina, ma ha avuto anche un forte impatto emotivo durante la sua partecipazione al celebre talent show condotto da Milly Carlucci.

La nonna Giovanna è stata più di una semplice figura familiare per Federica: è stata una guida, un punto di riferimento e una grande ispirazione. Durante una delle puntate emozionali di Ballando con le Stelle, Federica ha dedicato una delle sue coreografie proprio a lei, scegliendo come colonna sonora il brano “Gocce di memoria” di Giorgia. La performance, accompagnata da parole di grande affetto, ha commosso pubblico e giuria, sottolineando l’importanza di questo legame speciale.

Ma c’è di più. La nonna Giovanna è stata una delle prime a spronare Federica a partecipare al programma di Milly Carlucci, dicendole spesso: “Perché non partecipi a Ballando con le Stelle? Non vedo l’ora di vederti su quel palco!”. Questo desiderio, espresso con amore e insistenza, ha avuto un peso nella decisione della showgirl di accettare la sfida. Federica, raccontandolo, ha ricordato quanto fosse importante per lei realizzare un sogno che sua nonna aveva sempre avuto per lei.

Federica ha più volte descritto la nonna come una donna forte e carismatica, capace di trasmettere valori importanti che oggi l’accompagnano nella vita di madre, moglie e professionista. La sua dedica a Ballando ha rappresentato un modo per onorare una figura che ha lasciato un segno indelebile nella sua crescita personale.

Federica Nargi e Ballando con le Stelle

Nel 2024, Federica ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando a Ballando con le Stelle, dove ha fatto coppia con il ballerino professionista Luca Favilla. La sua partecipazione è stata caratterizzata da un percorso intenso, ricco di emozioni e sfide, ma anche di momenti di grande introspezione, come dimostrato dalla dedica alla nonna Giovanna.

Questa scelta ha sottolineato quanto la famiglia sia un pilastro fondamentale nella vita della showgirl e quanto Federica sia legata ai ricordi e agli insegnamenti ricevuti dalle figure più importanti della sua vita. La sua esperienza a Ballando non è solo una competizione, ma un viaggio emozionale che sta permettendo alla Nargi di raccontarsi e connettersi con il pubblico in un modo autentico e profondo.

Probabilmente è stata la prima volta che si è messa così a nudo. Il vero successo è arrivato nel 2008, quando ha vinto il programma “Veline”, diventando, insieme a Costanza Caracciolo, una delle veline di Striscia la Notizia. Il duo ha conquistato il pubblico per quattro stagioni consecutive, dal 2008 al 2012, segnando un’epoca nel celebre tg satirico di Canale 5.

Dopo l’esperienza a Striscia, Federica ha ampliato i suoi orizzonti lavorativi, partecipando a numerosi programmi televisivi e campagne pubblicitarie. Ha recitato nella fiction “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” e preso parte a show come Pechino Express e Tale e Quale Show.

Dal 2009, Federica Nargi è legata all’ex calciatore Alessandro Matri, con il quale ha costruito una splendida famiglia. La coppia ha due figlie, Sofia (nata nel 2016) e Beatrice (nata nel 2019), e si è sposata nel giugno 2023 dopo oltre un decennio di amore. La famiglia risiede a Milano, dove Federica alterna gli impegni lavorativi al ruolo di madre.