Francesco Paolantoni la sorella Tina c’entra con la sua carriera

Nella sua avventura a Ballando con le Stelle 2024 Francesco Paolantoni ha deciso di dedicare un’esibizione a sua sorella Tina. Non è la prima volta che il comico e attore decide di ricordare Tina, infatti aveva già condiviso un toccante ricordo della sua famiglia, soffermandosi in particolare sulla sorella, scomparsa a maggio 2023. Francesco Paolantoni ha aperto il cuore ai telespettatori, raccontando come la sorella maggiore abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, non solo affettiva ma anche professionale.

Nato a Napoli il 3 marzo 1956, Francesco Paolantoni è il figlio minore di una famiglia che ha sempre avuto a cuore la cultura e i legami. Il padre, che lo ebbe a 62 anni, morì per un infarto quando Francesco aveva appena vent’anni, lasciandogli un vuoto incolmabile. Poco dopo, a soli due anni di distanza, la sua vita fu segnata da un’altra perdita devastante: la morte della madre.

“Ho sempre vissuto con la paura di perdere mio padre,” ha ricordato Paolantoni. “Quando se ne andò, a vent’anni, fu un trauma, ma pochi anni dopo morì anche mia madre. Quelle perdite mi hanno cambiato profondamente.”

Forse è proprio questo dolore, mai del tutto elaborato, che ha influenzato la sua scelta di non sposarsi né di avere figli. “Forse per paura,” ammette, “ho sempre evitato di costruire una famiglia mia. Oggi, la mia compagna di vita è una gattina che adoro: non è lei ospite a casa mia, sono io ospite a casa sua,” ha dichiarato con la sua consueta ironia.

Tina la sorella e la guida di Francesco Paolantoni

La figura centrale della sua infanzia e adolescenza è stata però la sorella maggiore Tina, scomparsa a maggio 2023. “Era più grande di me di dodici anni. Per me, era una seconda mamma,” ha spiegato commosso. Tina non solo si prese cura di lui, ma fu anche colei che accese la scintilla della sua passione per la recitazione.

“Mi portava al cinema e mi faceva appassionare ai film. È grazie a lei se oggi faccio questo mestiere,” ha rivelato. “Frequentavo i suoi amici, le sue amiche, che erano più grandi e mi insegnavano tante cose. Era un mondo che mi incuriosiva e che mi apriva la mente.”

L’amore per il cinema e il teatro si sviluppò grazie a quelle esperienze, portando Francesco a intraprendere un percorso che lo avrebbe reso uno degli attori più amati del panorama italiano, noto per il suo talento comico e la sua versatilità.

Nonostante le grandi perdite, Paolantoni ha trovato nella famiglia della sorella un punto di riferimento stabile. “Tina ha avuto figli e i suoi figli hanno avuto figli. Oggi i miei nipoti e pronipoti sono la mia famiglia, i miei affetti più cari,” ha raccontato.

L’attore dedica loro tempo ed energia, trovando in queste relazioni una forma di continuità con il passato e un senso di appartenenza.