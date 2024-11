Il marito di Federica Pellegrini è parente stretto dell’ex fidanzato

Dietro l’unione tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini, una delle coppie più ammirate dello sport italiano, si cela una storia ricca di sfumature, legami intrecciati e un passato che non smette di incuriosire.

Matteo Giunta nasce il 7 maggio 1982 a Pesaro, nelle Marche. Sin da piccolo dimostra una grande passione per lo sport, una passione che lo spinge a intraprendere studi in scienze motorie, specializzandosi nella preparazione atletica. La sua carriera professionale lo porta presto a lavorare con atleti di altissimo livello, affermandosi come uno dei tecnici più competenti e apprezzati nel mondo del nuoto.

Dopo aver mosso i primi passi come preparatore atletico, Matteo entra nell’élite dello sport italiano, collaborando con alcuni dei più grandi campioni del nuoto. La sua dedizione lo porta a seguire non solo Filippo Magnini, ma anche la stessa Federica Pellegrini, con cui costruirà un legame indissolubile, prima professionale e poi sentimentale.

Oggi Matteo continua a lavorare nel mondo dello sport, ma il suo ruolo va oltre quello di allenatore: è il marito di Federica Pellegrini e padre della loro figlia, nata nel 2024.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini: una storia d’amore travagliata

Prima di Matteo, il cuore di Federica Pellegrini è stato occupato da un altro grande campione del nuoto: Filippo Magnini. La loro storia inizia nel 2011, sullo sfondo dei Mondiali di Shanghai, e si sviluppa tra alti e bassi per sei anni. Tra i momenti più significativi ci sono i successi sportivi condivisi e le difficoltà personali che entrambi hanno affrontato insieme.

Già nel 2013 emergono le prime crepe: una crisi annunciata e poi superata. Ma è nel 2017 che la relazione arriva al capolinea. Federica stessa rivelerà più tardi di essere stata lei a porre fine alla storia, dichiarando che i sentimenti erano cambiati.

Dopo la rottura, Filippo troverà la felicità accanto a Giorgia Palmas, con cui si sposerà e avrà una figlia, Mia. Federica, invece, si avvicinerà sempre di più a Matteo Giunta, che all’epoca era già il suo allenatore.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini: l’inizio di una nuova vita

Le prime voci di un legame tra Matteo e Federica emergono proprio durante il periodo in cui la Divina si allontana da Magnini. Entrambi negano con forza qualsiasi coinvolgimento sentimentale, definendo il loro rapporto esclusivamente professionale.

È solo nel 2019 che i due decidono di uscire allo scoperto, partecipando insieme a eventi pubblici e condividendo foto sui social. Da quel momento, il loro amore diventa sempre più evidente, culminando nel 2022 con un matrimonio da favola. Nel 2024, la nascita della loro prima figlia segna un ulteriore capitolo di felicità per la coppia.

Il legame sorprendente: Matteo Giunta e Filippo Magnini

Ma c’è un dettaglio che rende questa storia ancora più affascinante: Matteo Giunta e Filippo Magnini sono cugini da parte di madre. Questo legame di sangue aggiunge una sfumatura particolare alla vicenda, soprattutto considerando che fu proprio Magnini a introdurre Giunta nel mondo del nuoto professionistico.

Nonostante la parentela, però, i rapporti tra i due si sono irrimediabilmente incrinati. Matteo stesso ha ammesso: “Ci sono state incomprensioni che non sono state risolte. Lui è sposato e mi piace pensare che queste nostre incomprensioni lo abbiano portato a trovare l’amore della sua vita.”

Alla domanda se Magnini fosse stato invitato al matrimonio con Federica, Matteo ha risposto con amarezza: “La vedo molto difficile.“