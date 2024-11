Perché si sono lasciati ClioMakeUp e il marito Claudio

Clio Zammatteo, conosciuta da tutti come ClioMakeUp, ha annunciato nel luglio 2024 la fine del suo matrimonio con Claudio Midolo, dopo 18 anni di unione. Una notizia che ha scosso il mondo della bellezza e dei social media, dove Clio è un’icona seguita da milioni di fan. La coppia ha condiviso la decisione tramite un comunicato congiunto, chiedendo rispetto per la loro privacy in questo momento delicato.

Clio e Claudio si sono conosciuti durante gli anni di studio allo IED di Milano. Da lì, il loro amore è cresciuto e insieme hanno costruito un vero e proprio impero nel mondo della bellezza. Dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti per perfezionarsi, i due hanno lanciato il marchio ClioMakeUp, diventato un punto di riferimento per il settore cosmetico. Claudio, oltre ad essere il marito di Clio, ha ricoperto un ruolo chiave nella gestione e nello sviluppo del brand, contribuendo al successo internazionale dell’azienda.

La coppia ha avuto due figlie, Grace Cloe e Joy Claire, e negli ultimi anni si era stabilita in Italia per conciliare vita familiare e impegni lavorativi.

Un addio ponderato e rispettoso

Nel comunicato diffuso sui social, Clio e Claudio hanno definito la separazione come una “decisione ponderata e sofferta”, presa di comune accordo. Entrambi hanno ribadito l’intenzione di mantenere un rapporto sereno per il bene delle figlie e per il futuro della loro attività imprenditoriale. Nonostante la fine del matrimonio, la coppia continuerà a lavorare insieme per il brand ClioMakeUp, che rappresenta un’eredità del loro amore e della loro visione comune.

La notizia della separazione ha generato un’ondata di commenti sui social. Molti fan si sono detti dispiaciuti per la fine della loro relazione, ma hanno apprezzato la loro maturità e il loro impegno nel mantenere un rapporto collaborativo. “Siete un esempio di rispetto e professionalità”, ha scritto un follower. Altri, invece, hanno espresso il desiderio di continuare a supportare il marchio, indipendentemente dalla situazione personale dei due fondatori.

ClioMakeUp: un brand che guarda al futuro

Nonostante le difficoltà personali, Clio ha confermato la volontà di continuare a investire nel suo progetto. Il brand ClioMakeUp, noto per i suoi prodotti cruelty-free e di alta qualità, rimane uno dei più apprezzati nel settore beauty. L’azienda, che ha sempre basato il suo successo su autenticità e trasparenza, sembra pronta a superare questa transizione senza intaccare la fiducia dei suoi clienti.

La separazione segna la fine di un capitolo importante nella vita di Clio e Claudio, ma apre anche nuove possibilità per entrambi, sia a livello personale che professionale. Come hanno sottolineato nel loro messaggio, l’amore per la famiglia e la dedizione al loro lavoro rimangono al centro delle loro priorità. I fan continueranno a seguire con affetto il percorso di Clio, una donna che ha saputo trasformare la sua passione in un esempio di successo.