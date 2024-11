Quanto costano i trucchi della milionaria ClioMakeUp

ClioMakeUp è uno dei brand più amati nel panorama beauty italiano, sinonimo di qualità, autenticità e passione. Fondato da Clio Zammatteo, il marchio è diventato un punto di riferimento per chi cerca prodotti cosmetici cruelty-free e made in Italy. Ma quanto costano i trucchi di ClioMakeUp? Prima di rispondere, scopriamo di più sulla fondatrice e sulla storia del brand.

Nata a Belluno il 15 novembre 1982, Clio Zammatteo è stata una delle prime beauty influencer in Italia. La sua carriera inizia nel 2008, quando apre il suo canale YouTube e pubblica tutorial di trucco. Il suo approccio sincero, alla portata di tutti, e il suo stile comunicativo le permettono di conquistare rapidamente un vasto pubblico.

Dopo la laurea allo IED di Milano, Clio si trasferisce a New York per frequentare la scuola di trucco Make-up Designory, perfezionando le sue competenze e costruendo le basi per il suo futuro successo. Nel corso degli anni, Clio è diventata anche un volto noto della televisione italiana grazie ai suoi programmi su Real Time, come Clio Make Up.

Oltre alla carriera professionale, Clio è una madre di due bambine, Grace Cloe e Joy Claire, e si divide tra Italia e Stati Uniti.

La nascita di ClioMakeUp: una storia di successo

Nel 2017, Clio lancia il suo marchio di cosmetici, ClioMakeUp, con l’obiettivo di creare prodotti di alta qualità, adatti a tutte le esigenze e completamente cruelty-free. Ogni prodotto è sviluppato con cura, tenendo conto delle richieste e dei feedback delle sue fedelissime follower.

ClioMakeUp si distingue per il suo approccio autentico e trasparente: le formule sono studiate per garantire risultati professionali, mentre il packaging è pensato per essere funzionale e accattivante. Grazie a una distribuzione esclusiva tramite il suo e-commerce, il brand ha conquistato il cuore di milioni di appassionate.

Quanto costano i trucchi di ClioMakeUp

I prodotti ClioMakeUp si posizionano in una fascia di prezzo media, accessibile a molte consumatrici, pur garantendo standard elevati. Ecco una panoramica:

Rossetti: Tra €12,50 e €14,50 , disponibili in diverse texture e colori.

Tra e , disponibili in diverse texture e colori. Ombretti e Palette: I singoli ombretti partono da €16,90 , mentre le palette arrivano a €29,90 .

I singoli ombretti partono da , mentre le palette arrivano a . Fondotinta: Proposti a circa €19,90 , con formulazioni che soddisfano vari tipi di pelle.

Proposti a circa , con formulazioni che soddisfano vari tipi di pelle. Correttori: Prezzi intorno ai €12,90 , perfetti per coprire imperfezioni e occhiaie.

Prezzi intorno ai , perfetti per coprire imperfezioni e occhiaie. Mascara: Circa €14,90 , per ciglia allungate e voluminose.

Circa , per ciglia allungate e voluminose. Blush e Bronzer: Tra €13,90 e €18,90 , ideali per un incarnato radioso.

Tra e , ideali per un incarnato radioso. Pennelli: I prezzi variano da €9,90 a €24,90 , a seconda del tipo e della grandezza.

I prezzi variano da a , a seconda del tipo e della grandezza.

Il successo di ClioMakeUp non si basa solo sulla qualità dei prodotti, ma anche sulla relazione speciale che Clio ha saputo instaurare con il suo pubblico. Attraverso i social, la fondatrice condivide consigli, risponde ai dubbi delle follower e continua a innovare, rendendo il suo marchio un punto di riferimento per il beauty made in Italy.