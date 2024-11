Perché Antonello Venditti porta sempre gli occhiali da sole

Antonello Venditti, una delle voci più iconiche e amate della musica italiana, è noto non solo per i suoi brani intramontabili, ma anche per il suo look inconfondibile: gli immancabili occhiali da sole. Da decenni, questi occhiali accompagnano il cantautore in ogni sua apparizione pubblica, diventando un tratto distintivo della sua immagine. Ma cosa si cela dietro questa scelta stilistica? La storia degli occhiali da sole di Venditti è ricca di significati, aneddoti e motivazioni personali che, insieme, raccontano molto del suo carattere e della sua visione del mondo.

La passione di Antonello Venditti per gli occhiali da sole nasce negli anni ’70, in circostanze che potremmo definire quasi romantiche. Durante quel periodo, il cantautore romano incontrò una ragazza che indossava dei particolari occhiali Ray-Ban marroni, un modello utilizzato dai piloti dei bombardieri americani durante la guerra del Vietnam. Affascinato dalla storia di questi occhiali, Venditti decise di farli propri, trasformandoli in un simbolo personale. Per lui, quegli occhiali rappresentavano un messaggio di pace, un modo per ribaltare il significato originario di un accessorio legato al conflitto, rendendolo un elemento di armonia.

“Indossarli era come dichiarare che qualcosa poteva cambiare,” avrebbe detto in diverse interviste, sottolineando quanto fosse importante per lui questa scelta stilistica, carica di significato.

L’importanza degli occhiali nella sua identità personale

Gli occhiali da sole non sono solo un simbolo per Venditti, ma anche una parte integrante della sua identità. Il cantautore ha spiegato che, una volta trovato un elemento che lo faceva sentire a proprio agio, ha deciso di non separarsene più. In un’intervista, ha detto: “Sono il mio abito, il mio scudo. Mi fanno sentire me stesso.” Gli occhiali da sole sono diventati un prolungamento della sua personalità artistica, un tratto inconfondibile che lo distingue nel panorama musicale.

Oltre al valore simbolico, gli occhiali da sole di Venditti svolgono una funzione pratica. Il cantautore, infatti, soffre di miopia e astigmatismo. Gli occhiali che indossa non sono solo un vezzo estetico, ma anche uno strumento indispensabile per la sua vita quotidiana. Si tratta di occhiali da vista e da sole, un accessorio multifunzionale che unisce utilità e stile. Questa doppia funzione rende ancora più significativo il loro ruolo nella vita di Venditti: non solo proteggono i suoi occhi dal sole, ma gli consentono anche di avere una visione chiara in ogni situazione.

Il modello preferito: Ray-Ban Outdoorsman

Se c’è un marchio che ha conquistato il cuore di Antonello Venditti, questo è senza dubbio Ray-Ban. Il suo modello prediletto è il Ray-Ban Outdoorsman, una variante degli iconici Aviator, ma con caratteristiche distintive. Gli Outdoorsman presentano una barra parasudore sopra le lenti e delle aste che terminano con una caratteristica curva a riccio. Questo design particolare conferisce agli occhiali un aspetto unico, che si sposa perfettamente con lo stile inconfondibile di Venditti.

Indossare questi occhiali è diventato un segno distintivo, tanto che è difficile immaginare il cantautore senza di essi. Che si tratti di una performance sul palco, di un’intervista o di una passeggiata per le vie di Roma, gli occhiali da sole di Venditti sono sempre presenti.

Negli anni, Venditti ha mantenuto una coerenza stilistica rara, restando fedele ai suoi occhiali e al loro significato simbolico. In un mondo in cui le mode cambiano rapidamente, la scelta di Venditti di non adeguarsi alle tendenze lo rende un artista autentico e originale. “Non ho mai sentito il bisogno di cambiare,” ha detto, spiegando come gli occhiali rappresentino una continuità con la sua identità, sia personale che professionale.

L’eredità culturale degli occhiali

Oltre a essere un tratto distintivo di Venditti, i suoi occhiali hanno assunto un significato culturale. Per molti fan, rappresentano un simbolo della sua musica, della sua visione artistica e del suo impegno sociale. Indossarli è come portare avanti un messaggio, un ideale che va oltre la moda e il semplice accessorio.

La scelta di indossare sempre gli stessi occhiali è diventata anche un modo per Venditti di creare un’immagine iconica. Come il cappello per Vasco Rossi o i guanti per Michael Jackson, gli occhiali da sole di Venditti sono un simbolo immediatamente riconoscibile, un marchio di fabbrica che lo distingue e lo rende unico nel panorama musicale.

I fan di Antonello Venditti hanno spesso commentato il suo stile, mostrando curiosità e ammirazione per gli occhiali che indossa. “Sono il suo tocco magico,” scrivono molti sui social, sottolineando quanto questi occhiali siano parte integrante della sua immagine. Altri, invece, vedono in essi un elemento che riflette il carattere introspettivo del cantautore, il suo modo di proteggersi dal mondo esterno e di restare fedele a se stesso.