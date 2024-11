La madre di Caterina Balivo svela come era da bambina

Dietro il sorriso smagliante e il carattere travolgente che Caterina Balivo mostra sul piccolo schermo, si cela una storia di infanzia ricca di valori e disciplina. A raccontarla è Maria Rosaria Orabona, madre della conduttrice, che in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha condiviso ricordi e aneddoti sull’infanzia di Caterina. Il quadro che emerge è quello di una bambina dolce, socievole e soprattutto rispettosa delle regole.

Maria Rosaria Orabona, originaria di Aversa e insegnante elementare, ha sempre trasmesso ai suoi figli l’importanza del rispetto e dell’educazione. La sua severità era bilanciata dall’amore e dalla dedizione verso Caterina e i suoi fratelli. “Sono stata severa, ma non rigida. Credo sia stato importante per insegnare loro il rispetto e i valori che contano nella vita”, ha raccontato la madre della conduttrice.

Caterina era una bambina socievole e curiosa, ma non sembrava destinata a un futuro nel mondo dello spettacolo. “Non mostrava particolari inclinazioni artistiche da piccola, ma era ubbidiente e molto amichevole. Aveva una grande capacità di creare legami e di farsi volere bene da tutti”, ha aggiunto Maria Rosaria.

Maria Rosaria ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Caterina, non solo come madre, ma anche come guida. “Ho cercato di trasmettere loro l’importanza della famiglia, dell’impegno e del sacrificio. Forse Caterina è riuscita a emergere anche grazie a queste basi solide”. Un insegnamento che si riflette nel rapporto di Caterina con la sua stessa famiglia: nonostante gli impegni professionali, la conduttrice ha sempre dato grande valore al tempo trascorso con i suoi cari.

Il ruolo di Caterina Balivo come madre

Oggi, Caterina Balivo non è solo una delle conduttrici più amate della TV italiana, ma è anche una mamma affettuosa e presente per i suoi due figli, Guido Alberto e Cora, avuti dal marito Guido Maria Brera. La Balivo ha spesso raccontato come l’essere madre abbia cambiato il suo approccio alla vita e al lavoro, rendendola più consapevole delle sue priorità.

“Essere mamma è il lavoro più difficile del mondo”, ha dichiarato in un’intervista. Nonostante i numerosi impegni professionali, Caterina cerca di dedicare tempo e attenzioni ai suoi figli, seguendoli nella crescita e inculcando loro gli stessi valori ricevuti dalla sua famiglia d’origine. “Vorrei che i miei figli crescano con la stessa serenità e disciplina con cui sono cresciuta io”, ha affermato.

Maria Rosaria non nasconde il suo orgoglio per il percorso intrapreso dalla figlia. “Quando guardo Caterina in TV, sono fiera di vedere quanto sia rimasta fedele ai valori che le ho trasmesso. È una donna forte, indipendente, ma con il cuore sempre al posto giusto”. Nonostante il grande successo, Caterina ha mantenuto un rapporto stretto con la sua famiglia d’origine, continuando a coinvolgere i genitori nella sua vita e condividendo con loro i momenti importanti.

L’educazione ricevuta ad Aversa e il calore della sua famiglia hanno sicuramente contribuito a formare il carattere di Caterina Balivo. Anche oggi, quando si racconta al pubblico, la conduttrice non manca mai di ricordare le sue origini e l’amore per la sua terra, valori che sono il pilastro del suo essere.