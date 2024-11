I piatti preferiti di Antonella Clerici ti stupiranno

Antonella Clerici, icona della cucina televisiva italiana, ha sempre avuto una passione autentica per la buona tavola. I suoi gusti culinari, radicati nei sapori della tradizione lombarda, rivelano il suo amore per i piatti genuini e saporiti. Dall’infanzia trascorsa nella villetta di famiglia a Legnano fino alle scelte più consapevoli di oggi, la sua storia gastronomica è un viaggio tra sapori intensi e tradizioni familiari.

«Spesso facevo il bis del risotto con i funghi e del vitello tonnato di mamma», racconta Antonella in un’intervista a saporie.com, descrivendo i piatti rituali che arricchivano la sua infanzia nella grande cucina di casa. Ma il vero momento sacro era la cena: «Si cenava alle otto precise, quando papà tornava a casa e trovava già pronta la polenta fumante con i bruscitt, piccoli pezzetti di manzo cotti con burro, lardo, semi di finocchio e vino rosso».

Questi sapori decisi rappresentano il cuore della tradizione lombarda e fanno parte di un bagaglio gastronomico che Antonella ha sempre amato. Pasta, pane, salumi, cassoeula e costolette alla valtellinese erano altri capisaldi della sua alimentazione, insieme ai dolci, di cui ama soprattutto i profiteroles e la torta di mandorle della madre.

Il debole per gelati, brasati e vini rossi

Pur dichiarando che “i dolci non sono il suo forte”, la Clerici non nasconde il suo debole per il gelato. «Adoro i gusti cremosi come vaniglia, zabaione, cioccolato e stracciatella, ma non quelli alla frutta». Questo amore per i dessert si è trasmesso anche alla figlia Maelle, che, secondo Antonella, è «una buona forchetta come la mamma» e cresce con una dieta sana, ricca di frutta e verdura.

Tra i piatti preferiti di Antonella spiccano i brasati, che non solo adora mangiare ma anche preparare. Questi piatti corposi si sposano perfettamente con i suoi vini preferiti: dai rossi mossi e profumati come il Lambrusco e la Bonarda, ai grandi classici italiani come il Brunello di Montalcino e il Barolo. Un connubio che riflette il suo amore per i sapori intensi e ben strutturati.

La svolta verso uno stile di vita sano

Negli ultimi anni, Antonella ha rivisto le sue abitudini alimentari, abbracciando uno stile più equilibrato e salutare. Oggi la sua dieta si basa su verdure, frutta, proteine leggere e cereali integrali, scelta influenzata anche dall’arrivo della figlia Maelle. «Con il suo arrivo ho cambiato i miei ritmi alimentari, che sono diventati più regolari e sani», spiega la conduttrice.

La cucina di Antonella Clerici è il riflesso di una vita ricca di sapori, dalla tradizione lombarda alla ricerca di un equilibrio salutare. Tra risotti, brasati e vini corposi, si intravedono i ricordi di un’infanzia spensierata e la consapevolezza di un presente più orientato al benessere. Una passione per la cucina che, come lei stessa dimostra ogni giorno, va ben oltre la semplice preparazione di un piatto: è una celebrazione della vita.