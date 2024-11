Amici Serena e Albe stanno ancora insieme?

La storia tra Serena Carella e Albe, iniziata tra i banchi e le sfide di Amici 21, aveva conquistato i cuori di tantissimi fan. Una relazione giovane, appassionata e sincera, sbocciata in un contesto competitivo e intenso. Come spesso accade, le strade dei due ex allievi si sono separate. La conferma della rottura è arrivata direttamente da Albe nel novembre 2022 quando ha dichiarato di essere single durante un’intervista a RDS Next, chiudendo ogni speculazione.

La storia d’amore tra Serena e Albe

Serena e Albe si sono conosciuti durante l’edizione 2021-2022 di Amici di Maria De Filippi. Lei, ballerina talentuosa e appassionata, lui, cantante con uno stile unico e riconoscibile. La loro intesa era palpabile: momenti di supporto reciproco, sguardi complici e dolci dichiarazioni hanno accompagnato il loro percorso nel talent show. La loro storia sembrava destinata a durare anche al di fuori della scuola.

Dopo il programma, però, le cose hanno iniziato a complicarsi. Serena, determinata a seguire il suo sogno, è volata a New York per studiare danza in una delle accademie più prestigiose del mondo, mentre Albe ha proseguito la sua carriera musicale in Italia. La distanza ha messo alla prova il loro legame, portando alla fine della loro relazione.

Perché si sono lasciati?

Le prime voci di una rottura sono iniziate a circolare nell’autunno 2022, quando i fan hanno notato l’assenza di interazioni tra i due sui social. Le speculazioni sono diventate realtà quando Albe ha confermato, durante un’intervista, di essere single. Non si conoscono i motivi della rottura ma tutti hanno pensato che la distanza ha inciso sulla relazione tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

Nel periodo successivo alla rottura con Albe, Serena è stata al centro di un gossip che la vedeva legata ad Alex Wyse, anche lui ex concorrente di Amici 21. Non ci sono mai state conferme ufficiali su una relazione tra i due e Serena ha preferito concentrarsi sulla sua carriera piuttosto che alimentare voci infondate. Quello che è certo è che i due sono molto amici e non sono mancati alcuni video sui social che li ritraggono insieme.

Serena Carella oggi: una carriera in ascesa

Serena Carella è stata ospite di This Is Me il 20 novembre 2024, dove ha raccontato i suoi successi professionali e il suo percorso come ballerina. La sua dedizione l’ha portata a esibirsi in importanti spettacoli negli Stati Uniti e a lavorare con coreografi di fama internazionale. La sua carriera, iniziata in Italia, ha raggiunto livelli importanti smentendo i tanti che non credevano nel suo talento.

Anche Albe ha proseguito il suo cammino artistico, pubblicando nuovi brani e collaborando con colleghi come LDA. Sebbene abbia ammesso di essere ancora in cerca di un equilibrio nella sua vita sentimentale, il cantante si è dichiarato innamorato della musica, la sua più grande passione.