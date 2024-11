Chi Veste Melania Trump: non solo brand americani

Melania Trump, First Lady degli Stati Uniti, è universalmente riconosciuta per il suo stile impeccabile, che ha segnato profondamente il panorama della moda contemporanea. Durante il suo periodo alla Casa Bianca, ogni sua apparizione è stata un evento mediatico, non solo per il contesto politico ma anche per le sue scelte sartoriali. Con una predilezione per marchi di lusso e uno stile in grado di unire classicità e modernità, Melania ha dimostrato di essere un vero esempio di eleganza.

I brand che hanno vestito Melania Trump

Tra i nomi che compongono il guardaroba della First Lady spiccano alcuni dei brand più famosi della moda mondiale. Ralph Lauren, ad esempio, ha firmato alcuni dei suoi look più memorabili, tra cui l’abito azzurro ghiaccio che ha indossato il giorno del primo insediamento presidenziale di suo marito, Donald Trump. Un capo che ha immediatamente evocato un’aria di raffinatezza classica, un omaggio allo stile delle First Lady del passato, come Jackie Kennedy.

Dior e Balmain sono altre maison che Melania ha spesso privilegiato. La sua scelta di indossare capi di Dior in diverse occasioni ufficiali ha sottolineato il suo gusto per la moda francese e per la sartorialità d’eccellenza. Balmain, invece, ha contribuito a mostrarla in una luce più audace e contemporanea, senza mai perdere l’equilibrio tra potenza e femminilità. In diverse circostanze, Melania ha optato anche per marchi americani come Ralph Lauren, contribuendo a promuovere il made in USA su scala globale.

Uno stile indipendente

Un elemento distintivo dello stile di Melania Trump è il fatto che, a differenza di molte altre figure pubbliche, ha spesso scelto anche lei i suoi capi senza affidarsi esclusivamente a uno stylist ufficiale. La sua immagine impeccabile è stata curata nei dettagli da Hervé Pierre, designer e consulente di fiducia che ha lavorato con lei per diversi outfit. Pierre ha spesso sottolineato come Melania preferisse uno stile personale, fatto di linee pulite e colori decisi, senza l’esagerazione di accessori vistosi.

Il rapporto con Ralph Lauren è stato particolarmente significativo nel definire l’immagine pubblica di Melania Trump. Oltre al celebre abito dell’insediamento, il brand ha fornito una serie di altri capi per eventi ufficiali e occasioni istituzionali, consolidando il legame tra la First Lady e uno dei marchi più rappresentativi dell’eleganza americana.

Melania Trump ha saputo sfruttare ogni apparizione pubblica per consolidare la sua immagine di icona di stile. I suoi look non si limitano a essere eleganti; spesso inviano messaggi sottili. La scelta di capi di Dior o Ralph Lauren, ad esempio, ha rappresentato un ponte tra la moda europea e quella americana, mentre il ricorso a Balmain ha dimostrato la sua apertura verso uno stile più moderno.