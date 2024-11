Quanto avrebbe pagato Cassano in un ristorante non di Salt Bae lascia di stucco

Antonio Cassano ha raccontato con ironia la sua esperienza in un ristorante di Salt Bae, dove ha speso 880 euro per quattro antipasti di carne e una portata principale da dividere con la famiglia. Un conto che l’ex calciatore ha definito salatissimo. Ma se avesse scelto una braceria di eccellenza, quanto avrebbe potuto pagare per una cena di qualità simile o superiore? Analizziamo i tagli di carne, le razze bovine e le frollature più pregiate per capire se il conto sarebbe stato davvero più economico o, paradossalmente, ancora più caro.

Se Cassano avesse deciso di cenare in una braceria di altissimo livello, avrebbe potuto trovarsi davanti a un conto persino superiore. Consideriamo un abbinamento che includa quattro antipasti di carne pregiata (ad esempio tartare) e una bistecca per quattro persone con caratteristiche tra le più costose al mondo:

Antipasti di tartare: Tartare di Wagyu A5 (Giappone) con caviale e tartufo bianco d’Alba.

con caviale e tartufo bianco d’Alba. Prezzo: circa 90 euro a porzione, per un totale di 360 euro. Portata principale: Bistecca di Tomahawk Wagyu A5 con frollatura di 180 giorni (uno dei tagli più pregiati e rari).

(uno dei tagli più pregiati e rari). Peso medio di 1,5 kg (sufficiente per quattro persone).

Prezzo: circa 800 euro.

Totale ipotetico: 1.160 euro, ben oltre il conto pagato da Cassano al ristorante di Salt Bae.

Un abbinamento di alto livello ma più accessibile

Non tutti scelgono il massimo del lusso, e un altro abbinamento di eccellenza potrebbe portare a un conto vicino, ma non superiore, a quello di Salt Bae. Ecco un’ipotesi:

Antipasti di tartare: Tartare di Chianina IGP con olio extravergine toscano e scaglie di pecorino stagionato .

. Prezzo: circa 30 euro a porzione, per un totale di 120 euro. Portata principale: Fiorentina di Chianina IGP con frollatura di 60 giorni , peso medio di 1,2 kg.

, peso medio di 1,2 kg. Prezzo: circa 180 euro.

Totale ipotetico: 300 euro, una cifra molto più accessibile e comunque di altissimo livello.

Salt Bae è caro, ma non unico

L’esperienza raccontata da Antonio Cassano evidenzia una realtà comune: nei ristoranti di chef-star come Salt Bae, il marchio e lo spettacolo fanno lievitare i prezzi. Tuttavia, come dimostrano le ipotesi sopra, i costi possono diventare altrettanto alti, se non superiori, anche in bracerie di livello internazionale che propongono carni pregiate con razze bovine uniche, frollature lunghe e condimenti di lusso.

Cosa rende cara una cena di carne?

Razze pregiate: Wagyu, Chianina, Kobe e Angus Dry Aged sono tra le più costose. Frollatura: Più è lunga (fino a 180 giorni), più il costo aumenta. Presentazione: Condimenti come tartufo, caviale e foglie d’oro sono un lusso aggiuntivo. Il contesto: Il ristorante, la località e l’esperienza influenzano notevolmente il prezzo.

Se Cassano avesse scelto un ristorante di eccellenza diverso da Salt Bae, il conto avrebbe potuto sorprendere ancora di più. Tagli pregiati e abbinamenti di lusso possono facilmente superare i 1.000 euro, dimostrando che l’esperienza di lusso a tavola ha sempre un prezzo alto. Dopotutto, il valore di una cena non si misura solo in euro, ma anche nella qualità e nell’esperienza vissuta.