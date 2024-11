Che titolo di studio ha Paolo Del Debbio e dove l’ha conseguito

Paolo Del Debbio, volto noto della televisione italiana e conduttore di programmi come Dritto e Rovescio su Rete 4, è una figura che spazia tra giornalismo, politica e saggistica. Nato il 2 febbraio 1958 a Lucca, in una famiglia umile che ha instillato in lui i valori del lavoro e della determinazione. Cresciuto in un quartiere noto come “il Bronx” di Lucca, ha alternato la passione per lo studio a momenti di spensieratezza con gli amici.

Dopo aver completato gli studi, ha iniziato la sua carriera lavorativa presso l’Institut International Jacques Maritain come Segretario Esecutivo, occupandosi di programmazione culturale e ricerca. Successivamente, è approdato a Fininvest Comunicazioni, dove ha lavorato dal 1988 al 1993 come coordinatore del Centro Studi e assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri.

Nel 1994 Del Debbio ha avuto un ruolo cruciale nella stesura del primo programma politico di Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi. Fino al 1997 ha diretto l’Ufficio Studi nazionale del partito, contribuendo alla sua strategia e comunicazione. Questo periodo ha segnato il suo ingresso nel mondo politico e lo ha avvicinato ai temi dell’etica e dell’economia, argomenti che ha approfondito nei suoi saggi. Tra questi ci sono “Global. Perché la globalizzazione ci fa bene” edito Mondadori e pubblicato nel 2002, “Elogio dello Stato a pendolo. Stato e mercato nel XXI secolo” nel 2009 e “Più etica nel mercato? L’inganno di un luogo comune e le responsabilità della politica” pubblicato nel 20216

Gli studi di Paolo Del Debbio

Prima di iniziare la sua carriera lavorativa, il conduttore di Dritto e Rovescio ha intrapreso un particolare percorso di studi. Paolo Del Debbio è laureato in Filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, dove ha conseguito la Licenza in Filosofia. Si tratta un istituto della Chiesa cattolica specializzato nella formazione del clero missionario e degli allievi provenienti dai territori di missione o dalle giovani chiese

Successivamente ha ottenuto il Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce, sempre a Roma. Per baccalaureato si fa riferimento ad un titolo accademico rilasciato dalle università pontificie. La sua formazione accademica ha fornito solide basi per la sua successiva carriera, che lo ha portato a spaziare tra politica, comunicazione e giornalismo. Oltre al lavoro in tv è docente di Etica ed economia all’Università Iulm di Milano e membro della Fondazione dell’Università.

Paolo Del Debbio è stato sposato con Gina Nieri, una brillante dirigente di Mediaset. Nata il 2 dicembre 1953 a Lucca, Gina Nieri è laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa e specializzata in Giornalismo e Comunicazione di massa presso la LUISS di Roma. Ha ricoperto ruoli di vertice in Mediaset, tra cui la presidenza di RTI e la partecipazione al Consiglio di amministrazione del gruppo. Dal matrimonio con Gina Nieri sono nate due figlie: Maddalena (1989) e Sara (1992). Nonostante la separazione, i rapporti tra i due sono rimasti sereni per il bene delle figlie.