Basciano fu già accusato così da Erjona Sulejmani

L’arresto di Alessandro Basciano per stalking e minacce contro l’ex compagna Sophie Codegoni ha riportato alla ribalta le dure critiche ricevute in passato dall’influencer e dj da parte di un’altra sua ex, Erjona Sulejmani. La modella albanese non aveva mai usato mezzi termini per descrivere la sua breve relazione con l’ex di Sophie Codegoni, definendolo un errore da non ripetere.

Le parole di Erjona Sulejmani su Alessandro Basciano, emerse già in passato, tornano così oggi di grande attualità. La modella e influencer albanese, nota per il suo matrimonio con il calciatore Blerim Dzemaili e per il suo stile di vita indipendente, non ha mai risparmiato critiche nei confronti dell’ex compagno, con cui ha avuto una breve relazione

La storia tra Sulejmani e Basciano è durata solo pochi mesi, ma è stata sufficiente per lasciare un’impressione poco positiva nella modella. Già durante la partecipazione di Basciano al Grande Fratello Vip, Erjona aveva espresso opinioni molto chiare sul conto dell’ex fidanzato. In un messaggio inviato a Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo, aveva dichiarato:

“Si è venduto molto bene, ma con me è durata poco la recita, due mesi e l’ho liquidato. Pensa, l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”.

Le sue critiche non si fermavano qui. Il tono deciso di Erjona Sulejmani riflette la determinazione di una donna che non ha mai accettato compromessi in amore. La modella, celebre per il suo passato da WAG (moglie e fidanzata di calciatori) e per la sua carriera nel mondo della moda e dei social media, ha più volte ribadito di non essere “recidiva” con gli errori e di considerare la relazione con Basciano un capitolo chiuso.La storia con Basciano sembra essere stata una parentesi breve e poco significativa per Erjona, che ha sempre puntato sulla trasparenza e sull’autenticità nei rapporti personali. Le sue parole suggeriscono che, nonostante l’apparenza carismatica e la notorietà di Basciano, per lei mancavano le qualità essenziali per una relazione solida e duratura.

Chi è Erjona Sulejmani

Erjona Sulejmani è nata a Scutari, in Albania, nel 1989 e si è trasferita in Svizzera da giovanissima. Ha raggiunto la notorietà grazie al matrimonio con il calciatore Blerim Dzemaili, dal quale ha avuto un figlio. Dopo la separazione nel 2018, Erjona ha costruito una carriera nel mondo della moda e dei social media, diventando un volto molto seguito grazie alla sua bellezza, alla sua ironia e al suo spirito indipendente

Critiche che pesano

Le dichiarazioni di Erjona Sulejmani su Alessandro Basciano non fanno che aggiungere un tassello al ritratto di un uomo che, a detta della modella, si è sempre concentrato più sull’apparenza che sulla sostanza. La relazione, durata appena due mesi, è stata per lei sufficiente per capire che non era il tipo di persona che cercava nella sua vita.”Non sono recidiva con gli errori”, aveva dichiarato con decisione, ribadendo la sua filosofia di vita e la determinazione a non tornare sui propri passi. Parole che oggi sembrano trovare una nuova eco, diventando simbolo della forza e della chiarezza con cui Erjona affronta le relazioni e le scelte personali.

Alessandro Basciano è stato arrestato con l’accusa di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine. Secondo quanto riportato dai media, Basciano avrebbe messo in atto comportamenti persecutori dettati da un’ossessiva gelosia, causando a Codegoni un “perdurante timore per la propria incolumità”.